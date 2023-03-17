Sedat Peker son dakika açıklaması 17 Mart 2023! Sedat Peker'in son açıklaması nedir?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Türkiye arasındaki buzların erimesiyle uzun süredir bu ülkede bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iade edileceği iddiaları da sıklıkla dillendirilmeye başlanmıştı.BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın son Türkiye ziyaretinde Saray'da ağırlanması, yapılan anlaşmalar ve görüşmeler sonrası Sedat Peker'in sosyal medyadaki paylaşımları da bir anda sona erdi.Bir haftadır herhangi bir paylaşımda bulunmayan Peker'in nerede olduğunu gazeteci Erk Acarer açıkladı. "Bir haftadır Peker'den bilgi alınamıyor" diyen Acarer, "Birkaç ay önce, konuşması istenmediği için bir adaya götürülme olasılığından söz etmiştik. Bildiğimiz kadarı ile bir adaya götürülmedi ama deyim yerindeyse ada ayağına getirildi. Edindiğimiz bilgileri paylaşalım. Ev hapsinde olduğunu biliyoruz" ifadesini kullandı.Sedat Peker'den hala bir açıklama yapılmadı.Peker'in avukatı Ersan Barkın, Peker'in şu anki yaşantısına dair şunları söyledi:"Neredeyse Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiğinden beri aynı ikametgâhta kaldığını biliyorum. Çünkü kendisiyle yaptığım görüşmeler aynı mekânda gerçekleşiyor. Sadece telefonla değil, çoğu zaman video konferans yoluyla görüşüyoruz. Kendisi, eşi ve çocukları Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiklerinden beri aynı yerde ikamet ediyorlar. Sosyal hayatlarının da Türkiye'deki gibi olduğunu söyleyebilirim. Burada da çok serbest sosyal hayatı olan bir aile değildi. Anladığım kadarıyla biraz daha dikkatli, temkinli, kendi güvenliklerini riske atmayacak şekilde yaşamlarını sürdürüyorlar."Sedat Peker 26 Haziran 1971 tarihinde Sakarya'ya doğdu.Rizeli bir aileden gelen Sakarya doğumlu olup uzun süre Almanya'da yaşayan Peker, Turancı olduğunu dile getirmektedir.1990 yılında T. Bülent Kılıç ile kurduğu bir oto firmasının servisinin dolandırılmasından ve ortağından ayrıldıktan sonra yasa dışı örgüt kurarak birçok suça karışmıştır. 1997'de Rize'de kaçakçı Abdullah Topçu'yu öldürmek suçundan savcı karşısına çıkan ve serbest bırakılan Peker'in iki adamı, aynı davadan müebbet hapse mahkûm olmuştur.Tehditle tahsilât yapmak, zorla alıkoymak, adam öldürmeye azmettirmek ve benzeri suçlardan yedi ay boyunca aranan Peker, teslim olacağını bildirerek 19 Ağustos 1998'de Romanya'dan Türkiye'ye getirildi.Eylül 1998'de Peker ve adamları hakkında 7,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 12 sanıkla birlikte çete oluşturmak suçundan yargılandığı davada, 24 Mayıs 1999'da tahliye edildi. Sekiz ay 29 gün cezaevinde bulundu.12 Mart 2005 tarihinde İstanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan Kelebek Operasyonu ile tutuklanmış ve İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava 31 Ocak 2007 tarihinde karara bağlanarak 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştır.Peker ayrıca örgüt kurmak, tehdit, iş yeri kurşunlama, yaralama, hürriyeti tahdit, yağma ve sahte kimlik kullanma iddiasıyla İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı.Ergenekon davasında "silahlı terör örgütü kurma" suçuyla yargılanmıştır. Kelebek Operasyonu davasının bozulan bölümü yeniden karara bağlandı. Sedat Peker'e 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Böylece hükümlü olduğu süreye 1 yıl 3 ay daha eklenmiştir.Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında Sedat Peker'e 10 yıl hapis cezası verildi.10 Mart 2014 tarihinde Özel yetkili mahkemelerin kararlarına ilişkin yasa değişikliği ve tutukluluk süresi 5 yılı aştığı için mevzuat gereği tahliye edildi.Kocaeli Spastik Engelliler Derneği ve Erken Doğan Çocukları Yaşatma Derneği gibi kuruluşlara yaptığı yardımlarla gündeme gelmiştir.9 Mart 2015'te Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon ve Eğitim Vakfı'nın (ZEREV) TİM Center'da organize ettiği Yılın En İyileri Ödül Töreni'nde Sedat Peker'e yaptığı yardımlardan dolayı En Hayırsever İş Adamı ve Yaşam Boyu Onur Ödülü verildi. 4 Nisan 2015'te Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği (MİSİAD) İzmir şubesinin açılışına onursal başkan sıfatıyla katılmıştır.Peker'in yaptığı yardımlar zaman zaman basına yansımaktadır. Bunların arasında Suriye Türkmenlerine dört tır gıda malzemesi yardımı ve Türkmen Dağı Tugayları'na iki tır telsiz, laptop, fotoğraf makinesi ve insansız hava aracı ve 10 adet 4x4 lüks arazi aracı yollanması da vardır.2015-16 Şırnak çatışmalarında yaşanan olaylar hakkında 10 Ocak 2016'da yayınlanan Barış İçin Akademisyenler Bildirisi üzerine, Sedat Peker karşı bildiri yayınlamıştır. Bildirisinde tehdit içerikli bir üslup ve nefret dilini kullanmış, akademisyenleri ölümle tehdit etmiştir. Yazısında, "Oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve akan kanlarınızla duş alacağız." diyerek bildiriye imza atan akademisyenleri tehdit eden Sedat Peker hakkında aynı gün CHP, HDP, Özgürlükçü Hukukçular Derneği ve pek çok gazeteci tepki gösterdi.Ertesi gün yine bu derneğin savcılığa suç duyurusunda bulunmasıyla Peker hakkında soruşturma açıldı.2008'de Özge Yılmaz ile evlenmiştir. Bu evlilikten Serdar Han Peker, Boğaçhan Talha Peker, Celal Han Peker, Filiz Lina Peker isimli çocukları oldu.Ödüller11 Mart 2015 tarihinde Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon ve Eğitim Vakfı'nın TİM Center'da düzenlediği Yılın En İyileri Ödül Töreni'nde Sedat Peker'e yaptığı yardımlardan dolayı En Hayırsever İş Adamı ve Yaşam Boyu Onur Ödülü verildi.30 Kasım 2015 Tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Dünya Karapapak Türkleri 1. Kurultayı ve Kültür Etkinlikleri'nde kendisine Türklük Hakanı unvanı verildi.4 Mayıs 2016 tarihinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde yapılan Türkiye Gençlik Ödülleri'nden En İyi İş Adamı ödülünü aldı.