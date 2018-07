Seda Türkmen kimdir, kaç yaşında? Bora Akkaş ile Seda Türkmen boşanıyor mu?

bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Seda Türkmen ne dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...Geçen sene ağustos ayında nikah masasına oturan oyuncu çiftin evliliklerinin birinci yılı dolmadan boşanmanın eşiğine geldiği iddia edildi. Seda Türkmen, "Her evlilikte olabilecek sorunlar. Şu an ayrıyız ama zaman ne gösterir bilinmez. Resmi olarak bir şey yok, dava henüz açılmadı" diyerek iddiaları kabul etti. Akkaş ise konu hakkında yorum yapmak istemedi."1 Ocak 1986 yılında İzmirde doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarında 8 yıl Keman Eğitimi aldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur.İzmirin güzellerinden olan Türkmen moda dergilerinde kendinden söz ettirmiştir. DiziOyunculari.Biz İstanbula gelen oyuncu tiyatro oyunlarında yer almıştır. Papatyam ve Annem uyurken dizileriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Fatih Harbiye Dizisi ile herkes tarafından sevilen biri olmuştur. Hayata her zaman olumlu bakan ve hayata kesinlikle küsülmemesi gerektiği yönünde düşünen biri olarak, meydana çıkan olumsuzluklarda, hep kendisinde bir kusur aramanın gerekli olduğunu savunmaktadır.Gençlerin sevgisini kazanan güzel oyuncu müzik alanında keman çalma becerisi profesyonel düzeyde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Güzel oyuncuya oyunculuk hayatında başarılarının devamını diliyoruz. Fiziksel özellikleriyse şöyle; boyu 171 cm, 52 kg, göz rengi ela, saç rengi ise kumraldır.Bora Akkaş, 12 Ekim 1990 tarihinde istanbul'da doğmuştur. Özel Kadıköy Güzel Sanatlar Lisesinden mezun oldu. İstanbul şehir tiyatrolarında eğitim aldı.Müzik dünyasına "Hakunamatata" adlı grubun 6 yıl gitaristliğini yaparak girmiştir. 2007 yılında "DogaBora" adıyla rap dünyasına girdi. Başlarda A4 Records bünyesinde çalışmalarına başladı. Sonrasında A4 Records'dan ayrılarak çalışmalarına devam etti ve birçok track yaptı. 2008 yılında Miller'ın yaptığı "Miller Music Factory" yarışmasına Deniz Gürzumarla birlikte "Bize Kızma" isimli parçayla katıldı ve 2. oldu.Genellikle rap şarkılar söyleyen Bora Akkaş, müzik dünyasında Doga Bora adı ile de tanınmaktadır.Bora Akkaş, 2013 yılında Kemal Hamamcıoğlu'nun yazdığı, Süpervizörlüğünü Rıza Kocaoğlu'nun yaptığı Craft Tiyatro'da Çağ Çalışkur yönetmenliğinde Gonca Vuslateri ile birlikte "Kabin" adlı tiyatro oyununu sergiledi.2015 yılında senaristi Şebnem Burcuoğlu, yapımcılığını Necati Akpınar'ın yaptığı ve başrollerinde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın oynadığı "kocan-kadar-konus" adlı filmde Bora Akkaş, Mehmet Lütfi karakterini canlandırdı. Diğer rollerde ise Nevra Serezli, Ebru Cündübeyoğlu, Eda Ece, Şebnem Sönmez, Cem Kılıç, Burak Topaloğlu, Begüm Öner gibi oyuncular rol almıştır.2017 yılında Fox Tv'de oynayan ve başrollerini Ece Uslu, Cansel Elçin, Nilay Deniz ve Berk Atan'ın paylaştığı "Dayan Yüreğim" dizisinde 24 Şubat 2017 akşamı, 4'üncü bölümünden itibaren Ayşegül Atik de diziye dahil olup Cansel Elçin'in annesi Türkan karakterini canlandıracaktır. Dizide ayrıca Ege Aydan, Bora Akkaş, Didem İnselel, Bülent Alkış, Tuncer Salman, Mehmet Aslan, Ayşegül Atik gibi oyuncular da rol almaktadır.2017 yılında Yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat'ın yaptığı "Ay Lav Yu Tuu" filminde Fırat karakterini canlandırdı. Komedi türündeki 2010 yapımı "Ay Lav Yu" serisinin ikinci halkası olan filmin oyuncu kadrosunda, Sermiyan Midyat'ın yanı sıra Nikki Leigh, Ayça Damgacı, Steve Guttenberg, Josh Folan, Barry Corbin, Ayşenil Şamlıoğlu, Natalie Burn, Kevork Malikyan, Gizem Karaca ve Bora Akkaş yer alıyor.2017 yılında senaryosunu Savaş Korkmaz'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Kudret Sabancı'nın yaptığı Hürkuş: Göklerdeki Kahraman adlı filmde Hilmi Cem İntepe, Vecihi Hürkuş'u canlandırırken diğer rollerde Gizem Karaca, Miray Daner, Bora Akkaş, Zeyno Eracar, Murat Arkın, Bahadır Yenişehirlioğlu, Cem Uçan rol almıştır.2002 - 39. Antalya Film Şenliği, Jüri Özel Ödülü (Gönlümdeki Köşk Olmasa)Rol aldığı Tiyatro oyunları :2013 - Kabin, Yazan: Kemal Hamamcıoğlu - Craft TiyatroFilmleri ve Dizileri :Oyuncu :2017 - Hürkuş: Göklerdeki Kahraman (Sinema Filmi)2017 - Poyraz Karayel: Küresel Sermaye (Gürbüz) (Sinema Filmi)2017 - Aslan Ailem (Mutlu)(TV Dizisi)2017 - Dayan Yüreğim (Rıfat)(TV Dizisi)2017 - Ay Lav Yu Tuu (Fırat) (Sinema Filmi)2016 - Çifte Saadet (Tarık Çatık)(TV Dizisi)2016 - Geniş Aile 2: Her türlü (Zekai)(Sinema Filmi)2015 - Öğrenci İşleri (Umut) (Sinema Filmi)2015 - Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Mehmet Lütfi) (Sinema Filmi)2015 - Kocan Kadar Konuş (Mehmet Lütfi) (Sinema Filmi)2015 - Geniş Aile: Yapıştır (Sinema Filmi)2015 - Annemin Yarası (Sinema Filmi)2014 - Ruhumun Aynası (Çetin) (TV Dizisi)2014 - Boynu Bükükler (Denişik Mithat) (TV Dizisi)2013 - Yüksek Giriş (Doğukan) (TV Dizisi)2013 - Herşey Yolunda Merkez (Efe) (TV Dizisi)2013 - Bebek İşi (Ozan) (TV Dizisi)2012 - Taş Mektep (Mehmet) (Sinema Filmi)2012 - Kaos Örümcek Ağı (UGT Bilgi Sistem Uzmanı) (Sinema Filmi)2012 - Annem Uyurken (Mert) (TV Dizisi)2011 - Çalgı Çengi (Kapıdan Bakan Çocuk) (Sinema Filmi)2010 - Memleket Meselesi (Deniz) (Sinema Filmi)2010 - Kaledeki Yalnızlık (Sinema Filmi)2009 - 2011 - Geniş Aile (Zekai) (TV Dizisi)2009 - Adab-ı Muaşeret (Eko) (Sinema Filmi)2008 - Cesaretin Var mı Aşka (Soner Karataş) (TV Dizisi)2007 - Son Tercih (Mert) (TV Dizisi)2006 - Küçük Kıyamet (Batu) (Sinema Filmi)2004 - Dişi Kuş (TV Dizisi)2004 - Yağmur Zamanı (Bora) (TV Dizisi)2004 - Avrupa Yakası (Çaycı Çırağı) (TV Dizisi)2002 - Unutma Beni (Sergen) (TV Dizisi)2002 - Gönlümdeki Köşk Olmasa (Osman) (Sinema Filmi)