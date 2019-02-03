Seda Ocak kimdir, kaç yaşındadır? Survivor Seda Ocak nerelidir, ne iş yapmaktadır?

kim olduğukaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Seda Ocak'ın yaşı kaç?Seda Ocak, Survivor 2019'da Türkiye takımında yarışıyor. Peki Seda Ocak'ın mesleği nedir? Survivor 2019 yarışmacısı hakkında tüm detayları haberimizde sizler için derledik.Bursa Kız Lisesi'nden mezun olan Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirdi. Rumeli Üniversitesi'nde S.K.S. daire başkanlığında spor danışmanlığı yapmakta olan Seda, evli ve 2 çocuk annesi. Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı. Milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı.Hakan KanıkSude BurcuYusuf KarakayaSeda OcakBora EdinEcem OnaranHikmet TuğsuzKader KarakayaAtakan IşıktutanMelisa EmirbayerBüşra YalçınOkay KöksalNefes kesen görüntülere sahne olacak Survivor 2019, Dominik Cumhuriyeti ve adalarında çekilecek. Dominik Cumhuriyeti'nin muhteşem doğası görsel bir şölen sunarken, zorlu koşulları Survivor 2019'da heyecanı daha da artıracak.TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Survivor'ın yayın tarihini açıkladı. Bu yıl, 13. sezonuyla ekrana gelecek olan Survivor, 2 Şubat 2019 tarihinde ilk bölümüyle başlayacak.Survivor adasından ilk fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, "Survivor'ın yeni adasına ilk adımı ben attım. Survivor Türkiye – Yunanistan 2 Şubat Cumartesi akşamı TV8'de. Bence kaçırmayın" ifadelerini kullanarak müjdeli haberi verdi.