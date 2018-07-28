Seda Akgül, TV 8 Gel Konuşalım programından neden ayrıldı? Seda Akgül, Kanal D'ye mi geçti?

Seda Akgül kimdir ve kaç yaşındadır? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programından ayrılanan Seda Akgül hakkında tüm merak edilenleri sizler için yanıtladık.

28 Temmuz 2018 03:31
Seda Akgül, TV 8 Gel Konuşalım programından neden ayrıldı? Seda Akgül, Kanal D'ye mi geçti?
Seda Akgül hakkında tüm bilgiler burada! TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programından ayrılan ve Kanal D ile el sıkışan Seda Akgül bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Seda Akgül ne dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...
SEDA AKGÜL KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?
Seda Akgül, 17 Haziran 1971 Ankara doğumlu, Türk sunucu ve akademisyen ve yazardır. TED Ankara Koleji ve Hacettepe Üniversitesi İngilizce bölümlerini bitirdikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'nda mütercim tercümanlık eğitimi alarak görev yapan Seda Akgül, İsveç Üniversitesi'nin bursu ile Brüksel'de Avrupa Birliği Gazeteciliği okumuş, Amerikan sivil toplum örgütlerinin seçimi ile 2004 yılında Geleceğin Toplum Lideri olarak Washington'da staj görmüştür.

TRT sınavlarını kazanarak spikerliğe başlayan Seda Akgül, kuruluşundan itibaren TV 8'de görev almıştır. Avrupa Birliği'ne Doğru ve Savaş Bağdat Yolunda gibi dış politika programlarını hazırlayıp sunmanın yanında uzun yıllar yaptığı ana haber bülteni spikerliği ile de tanınmaktadır. Işık Üniversitesi'nde 2004-2007 arasında İngilizce verdiği medya dersleri ile de akademisyenlik görevini devam ettirmiştir. TV 8 ekranlarında, hafta sonu sabah kuşağında Erken Baskı isimli programı hazırlayıp sunarak, eleştirmenlerin ve izleyicilerin beğenisini toplayan Seda Akgül 17 Eylül 2012 tarihinde yeni yayın döneminde Star TV'ye geçerek sabah haber kuşağı programı sunmaya başlamıştır. Ağustos 2014'te kanaldan ayrılmış ve bir reality show sunmak için Kanal D'ye geçmiştir. 2016 yılında Avram Habib ile evlendi. 2016 Temmuz'da boşandı. Halen KanalD ekranlarında Kısmetse Olur isimli reality show programını sunmaktadır. Dişilik mi Kişilik mi ve Ruh Öküzü mü Ruh İkizi mi isimli ikimadet çok satan kitabın yazarıdır.



SEDA AKGÜL, TV 8'DEN AYRILDI

Seda Akgül ve Hakan Ural'ın hafta içi her gün sunuculuğunu üstlendiği Gel Konuşalım programı, son yayınında izleyicileri vedaya tanık etti. Programdan ayrıldığını izleyicilerle paylaşan güzel sunucu Seda Akgül, "Acun Ilıcalı başta olmak üzere tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin" dedi. Yayının sonunda iki sunucu sarılarak programa veda etti.



SEDA AKGÜL'ÜN YERİNE KİM GEÇECEK?

Programdan ayrılan Akgül'ün, yerine ve Hakan Ural'ın partneri olacak isim de belli oldu.

Hafta içi her gün yayınlanan "Gel Konuşalım" programının yeni sunucusu ünlü manken ve sunucu Esra Eron oldu.

Eron daha önce TV8 ekranında Magazin 8 Ekstra programının sunuculuğunu yapmıştı.

SEDA AKGÜL KANAL D'YE TRANSFER OLDU MU?

TV8'le yolları ayrılan Seda Akgül, Kanal D ile el sıkıştı. Akgül, 13 Ağustos'ta ekranlarda olması planlanan Kanal D'nin yeni programı "4 Kadın"ın kadrosuna dahil oldu. Programın diğer sunucularından birinin de Hande Ataizi olacağı öğrenildi.

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