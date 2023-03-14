Haber Tarihi: 14 Mart 2023 10:32 - Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2023 10:32

Seçmen sorgulama! Seçmen listeleri ne zaman askıya çıkar 2023? YSK seçmen listesi askı tarihi

YSK seçmen listeleri ne zaman askıya çıkar merak edilmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ta seçim yapılmasını öngören Cumhurbaşkanı Kararını imzaladı. Karar Resmî Gazete'de yayımlandıktan sonra Türkiye cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için yaklaşık 60 gün sonra sandık başına gidecek. Peki İş

Seçmen sorgulama! Seçmen listeleri ne zaman askıya çıkar 2023? YSK seçmen listesi askı tarihi
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2023 seçim tarihinin belli olmasıyla birlikte vatandaşlar, 'Nerede oy kullanacağım?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 Mart 2023 tarihinde attığı imza ile 2023 seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılması kararını aldı. Peki, seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? Seçmen kaydım nerede? İşte e-Devlet ve YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı. 
SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Seçmen kaydı sorgulamak artık oldukça kolay. Seçmen kaydını sorgulamak için YKS'nin online sistemi ve e-Devlet Kapısı kullanılabiliyor. Oturdukları şehirlerde hangi okullarda oy kullanacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, bu iki hizmetten birini kullanarak seçmen kaydına ulaşabilir.
E-devlet Kapısı üzerinden sorgulama yapmak için kişisel bilgilerinizi eksiksiz olarak girmelisiniz. Bunun ardından arama bölümüne girerek "seçmen kaydı" yazmanız yeterli. YSK üzerinden sorgu yapmak için ise https://www.ysk.gov.tr sitesine giriş yapmalısınız. Ardından alt bölümde bulunan "seçmen sorgulama" sekmesinden kaydınızı inceleyebilirsiniz.

E-DEVLET YURT İÇİ SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI

E-DEVLET YURT DIŞI SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI

YSK ONLİNE SİSTEM SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI

SEÇMEN LİSTELERİ NE ZAMAN ASKIYA ÇIKAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde seçimlerin yenilenmesine ilişkin kararı imzalamadı. Böylece seçim maratonu resmi olarak başladı.

Anayasanın 116'ncı maddesinin verdiği yetkiyle, 18 Haziran'da yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesine karar verildi. Bu aşamadan sonra söz konusu karar Resmi Gazete'de yayınlanacak ve YSK toplanacak. YSK'nın yapacağı toplantının ardından seçmen listelerinin askıya çıkması bekleniyor.
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