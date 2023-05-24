Haber Tarihi: 24 Mayıs 2023 16:04 - Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2023 16:04

Seçmen kağıdı olmadan seçime gidilir mi? YSK seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi?

Seçmen kağıdı olmadan seçime gidilir mi? YSK seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 14 Mayıs'ta yapılan ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gidiyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmen kağıtlarının tekrar dağıtılıp dağıtılmayacağı merak ediliyor. Peki, Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? Seçmen bilgi kağıdı zorunlu mu?

Seçmen kağıdı olmadan seçime gidilir mi? YSK seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi?
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28 Mayıs 2023 seçimleri için geri sayım devam ediyor. Bazı vatandaşlar oy kullanırken yanlarında bulunması gereken belgeleri araştırıyor. Peki ama seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? YSK tarafından yayınlanan 2023 seçim takvimine göre; 26 Mayıs 2023 gününe kadar seçmen bilgi kağıtları seçmenlere dağıtılacak. Peki ama yeni kimlik eski kimlik fark eder mi?
SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANABİLİR Mİ?

YSK, "bazı seçmenlerin seçmen bilgi kağıtlarını kaybettiği, lazım olmaz düşüncesiyle attığı" ve "seçmen bilgi kağıdı olmayanların oy kullanamayacağı" söylemleri nedeniyle seçmen bilgi kağıtlarının yeniden dağıtılması yönündeki başvuru üzerine, ikinci tur oylama için seçmen bilgi kağıtlarının basımının yapılarak yeniden dağıtılmasını kararlaştırdı.

Seçim sonuçlarına yapılacak itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından YSK, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylamasının kesin sonuçlarını açıklayacak.

Seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin seçim dönemlerinde sandık atama işlemi ile nerede oy vereceğinin belirlenmesinden sonra, her seçmen için hangi seçim çevresi ve bölgesinde, kaç numaralı sandıkta oy vereceğini, seçmen sıra numarasını ve diğer bilgilerini gösterir belge (Seçmen Bilgi Kâğıdı) hazırlanır. Seçmen bilgi kağıdı, seçim takviminde belirlenen tarihler arasında, ilçe seçim kurulları tarafından seçmenlere dağıtılır.

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kâğıdının getirilmesi zorunlu değil.

YSK SEÇMEN KAĞIDI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Seçmen Bilgi Kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, internet sayfamızın "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulayabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alabilirler.

SEÇİMLERDE HANGİ KİMLİK BELGELERİ ZORUNLU?


Seçmenlerin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliğini yanında bulundurması zorunlu olacak.

Bu belgeler nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgeler.

YURT DIŞI SEÇMENLERİ AYNI YERDE Mİ OY KULLANACAK?

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlılar için 20 Mayıs'ta 73 ülkede kurulan sandıklardaki oy verme işlemleri devam ediyor. Bu seçmenler 24 Mayıs'a kadar temsilciliklerde oy verebilecek. Gümrük kapılarında ise oy kullanma işlemi 20-28 Mayıs'ta yapılacak.

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