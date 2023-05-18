SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILABİLİR Mİ? | YSK seçmen bilgi kağıdı sorgulama

Seçim 2023 için geri sayım sürerken gözler oy kullanacak vatandaşlar bazı detayları araştırmaya başladı. YSK, 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdının tekrar dağıtılmasına karar verdi. Peki, oy kullanmak için yeni kimlik şart mı? Eski kimlik ve nüfus cüzdanı ile oy kullanılır mı? İşte oy vermek için gerekli evraklar...Seçmen kağıdı olmadan da oy kullanılabilmektedir. Seçmenler e- Devlet sistemindeki "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden sorgulama yaparak Seçmen Bilgi Kağıdının dökümünü alabilirler.Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur öncesi önemli bir karar aldı.YSK, 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı 2. Tur seçimleri için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdının tekrar dağıtılmasına karar verdi.14 Mayıs'ta kullanılan seçmen kağıtlarının 28 Mayıs'ta da kullanılacağı belirtilmişti.AK Parti karışıklık olmaması adına ikinci tur için de seçmen kağıdı gönderilmesi için başvuru yapmıştı.Vatandaşlar e-devlet üzerinden oy kullanacakları sandığı görebilecek.YSK'dan seçmen kağıdı kararı - 128 Mayıs'taki oy pusulası böyle olacakEdinilen bilgilere göre TC kimlik numarası net bir şekilde belli olan, ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanları ile kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlar da 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde oy kullanabilecek.Konuya ilişkin edinilen resmi bilgiler ve 135 sayılı genelgenin 27.maddesine göre, sandık başına gelen seçmen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle seçmen sıra numarasını söyleyerek 14 Mayıs günü oy kullanabilecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.