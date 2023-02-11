Seçimler ertelenir mi? (Deprem) Seçim ne zaman, ertelenecek mi?

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Art arda yaşanan iki deprem, Türkiye'nin yüreğini dağladı... Binlerce ölü ve yaralının olduğu deprem bölgesinde OHAL ilan edildi. OHAL ile birlikte akıllara seçimler ertelenecek mi sorusu da geldi. Peki, seçimler ertelenir mi? Seçim ne zaman, ertelenecek mi?Gazeteci Murat Yetkin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in depremin ardından Antep ziyaretiyle ilgili izlenimlerini yazdı.Yetkin, "Deprem seçim tarihini etkiler mi? Erdoğan OHAL'den sonra seçimin ertelenmesini zorlar mı?" sorusuna Akşener'in memnun olmayan bir ifadeyle, "14 Mayıs'a yetişeceğini sanmıyorum. Ama 18 Haziran'a kalacağını sanıyorum" yanıtını verdiğini aktardı.Resmi olarak açıklanmasa da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs olarak işaret ettiği seçim tarihi için iktidar cephesinde bir değişiklik olup olmayacağına ilişkin kulis bilgileri geldi.Bloomberg'den Selcan Hacaoğlu ve Fırat Kozok'a konuşan yetkililere göre, Erdoğan'ın gündeminde, binlerce kişinin öldüğü depremlerin ardından 14 Mayıs'ta yapılacağını ilan ettiği seçimleri erteleme konusunda henüz bir plan değişikliği bulunmuyor.Yetkililere göre, Erdoğan depremden etkilenen 10 ilde 3 ay geçerli olacak OHAL kararını seçimlerden önce bölgenin hızlıca toparlanmasını sağlamak üzere aldı.Yetkililer, seçimlerin yapılamaması gibi bir olasılığın hükümet açısından bulunmadığını söylerken, her ne kadar seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağına yönelik resmi karar alınmamış olsa da Erdoğan'ın bu konudaki kararının değişmeyeceğini söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.Açıklamasında, Adnan Menderes'in 14 Mayıs 1950'de "Yeter söz milletin" diyerek sandıktan zaferle çıktığını hatırlatan Erdoğan, "Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün, 6'lı masa diye karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına 'Yeter' diyecektir." diye konuştu.Buna göre; 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak.