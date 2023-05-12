Seçime kaç gün kaldı 2023: Geri sayım başladı..

2023 Türkiye genel seçimleri, en geç 18 Haziran 2023 veya daha erken bir tarihte düzenlenecek olan seçimlerdir. 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu ile aynı gün yapılacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir konuşmasında 1950 seçimlerine atıfta bulunarak seçimlerin 14 Mayıs 2023'te yapılabileceğinin işaretini verdi. Fakat YSK'den seçim tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.YSK tarafından hazırlanan seçim takvimiyle birlikte, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin hangi tarihte yapılacağı belli oldu.Buna göre; Seçimler, 14 Mayıs 2023'te yapılacak. 2023 seçimlerine 24 Nisan 2023 Pazartesi günü itibariyle 20 gün kaldı.Milletvekili genel seçimleri, 5 yılda bir, 600 üyeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne üye seçmek için, D'Hondt sistemiyle 87 seçim bölgesinde nispi temsil sistemi ile yapılır.İktidardaki AK Parti ve siyasi müttefiki MHP'nin girişimiyle başlayan, 31 Mart 2022'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden oy çokluğuyla geçen yasa neticesinde bir partinin meclise girebilmesi için gereken seçim barajı yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşürüldü. Yeni seçim kanununda yer alan yasaların uygulanabilmesi için yasaların mecliste kabul edilmesinin üzerinden en az 1 yıl geçmesi gerekmektedir. Dolayısıyla yeni seçim barajı 31 Mart 2023'den sonra yapılacak seçimler için geçerli olabilir.Bu değişiklik 1980 darbesinin ardından Milli Güvenlik Konseyi tarafında uygulamaya konulan ana seçim barajıyla alakalı ilk değişikliktir.Bağımsız adaylar için baraj uygulaması bulunmamaktadır. Siyasi partiler, meclise girmek için tek başlarına veya diğer siyasi partilerle ittifak içine girerek toplam %7 oy almak zorundadır.14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek istenenler için imza toplama süreci tamamlandı. YSK, 100 bin imza toplaması gereken 11 adayın topladığı imza sayısı hakkında son durumu paylaştı.Adaylık için gerekli olan 100 bin imzayı geçen Muharrem İnce ve Sinan Oğan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte Cumhurbaşkanı Adayı oldu.YSK verilerine göre; toplamda 332 bin 139 seçmen ilçe Seçim kurullarına giderek oy verdi.Mevcut cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı. Cumhur İttifakı'nın diğer bileşenleri Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Büyük Birlik Partisi (BBP), Erdoğan'ın adaylığını destekledi.Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve Demokrat Parti'nin üyesi olduğu Millet İttifakı ve DEVA, GP ve SP dahil olmak üzere altı muhalefet partisinin kurduğu Altılı Masa'nın adayı 13 Şubat tarihinde yapılacak olan toplantıda kararlaştırması bekleniyordu. Ancak 2023 Kahramanmaraş depremleri nedeniyle toplantı ertelendi. Millet İttifakı aday belirleme toplantısını 2 Mart tarihinde gerçekleştirdi. 3 Mart tarihinde Meral Akşener, İYİ Parti GİK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 2 Mart'taki toplantıda Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının onaylandığını açıkladı ve İYİ Parti'nin masadan ayrıldığını bildirdi. 3 gün sonra İYİ Parti, CHP ile yaptığı görüşmeler sonrası Altılı Masa'ya yeniden katıldı. Millet İttifakı, 6 Mart 2023 tarihinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.Bir diğer ittifak olan Emek ve Özgürlük İttifakı'nın iki üyesi olan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyecekleri yönünde beyanda bulundu. Ancak ittifak olarak henüz resmî bir açıklama yapılmadı.2018 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olan ve %30,6 oy oranı ile seçimi ikinci bitiren Muharrem İnce, Memleket Partisi genel başkanı olarak yeniden aday olacağını açıkladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün seçim kararını imzalayıp, açıklamasının ardından YSK bugün saat 10.00'da Başkan Ahmet Yener başkanlığında toplandı. Toplantıda 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine katılma yeterliliği olan partilerin tespiti yapıldı.YSK Başkanı Ahmet Yener, toplantıda alınan kararlara ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu. Yener, "Bugün yaptığımız toplantıda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28'inci dönem milletvekilliği seçimine 36 siyasi partinin katılmaya hak kazandığı tespit edilmiştir. Bilahare sizlere hangi partilerin isimlerinin bulunduğunu sunacağız. Ayrıca toplantıda 14 Mayıs 2023 tarihinde oy verme saatleri ve bir oy sandığında kaç seçmenin oy kullanacağına ilişkin tespitlerde bulunulmuştur" dedi.Adalet Partisi,Ak Parti,Anavatan Partisi,Bağımsız Türkiye Partisi,Büyük Birlik Partisi,Cumhuriyet Halk Partisi,Demokrasi ve Atılım Partisi,Demokratik Sol Parti,Demokrat Parti, Emek Partisi,Gelecek Partisi,Genç Parti,Halkların Demokratik Partisi,Hür Dava Partisi,İYİ Parti,Memleket Partisi,Millet Partisi,Milliyetçi Hareket Partisi,Muhafazakar Yükseliş Partisi,Saadet Partisi,Sol Parti,Türkiye Değişim Partisi,Türkiye İşçi Partisi,Türkiye Komünist Hareketi,Türkiye Komünist Partisi,Vatan Partisi,Yeniden Refah Partisi.