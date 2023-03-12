Seçime kaç gün kaldı? 14 Mayıs 2023 geri sayım seçime kaç ay, gün kaldı?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

2023 Türkiye genel seçimleri, en geç 18 Haziran 2023 veya daha erken bir tarihte düzenlenecek olan seçimlerdir. 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu ile aynı gün yapılacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir konuşmasında 1950 seçimlerine atıfta bulunarak seçimlerin 14 Mayıs 2023'te yapılabileceğinin işaretini verdi. Fakat YSK'den seçim tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve genel seçimlerin 14 Mayıs 2023'te yapılacağı açıklandı. 2023 seçimlerine 62 gün kaldı.Mevcut cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı. Cumhur İttifakı'nın diğer bileşenleri Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Büyük Birlik Partisi (BBP), Erdoğan'ın adaylığını destekledi.Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve Demokrat Parti'nin üyesi olduğu Millet İttifakı ve DEVA, GP ve SP dahil olmak üzere altı muhalefet partisinin kurduğu Altılı Masa'nın adayı 13 Şubat tarihinde yapılacak olan toplantıda kararlaştırması bekleniyordu. Ancak 2023 Kahramanmaraş depremleri nedeniyle toplantı ertelendi. Millet İttifakı aday belirleme toplantısını 2 Mart tarihinde gerçekleştirdi. 3 Mart tarihinde Meral Akşener, İYİ Parti GİK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 2 Mart'taki toplantıda Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının onaylandığını açıkladı ve İYİ Parti'nin masadan ayrıldığını bildirdi. 3 gün sonra İYİ Parti, CHP ile yaptığı görüşmeler sonrası Altılı Masa'ya yeniden katıldı. Millet İttifakı, 6 Mart 2023 tarihinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.Bir diğer ittifak olan Emek ve Özgürlük İttifakı'nın iki üyesi olan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyecekleri yönünde beyanda bulundu. Ancak ittifak olarak henüz resmî bir açıklama yapılmadı.2018 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olan ve %30,6 oy oranı ile seçimi ikinci bitiren Muharrem İnce, Memleket Partisi genel başkanı olarak yeniden aday olacağını açıkladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün seçim kararını imzalayıp, açıklamasının ardından YSK bugün saat 10.00'da Başkan Ahmet Yener başkanlığında toplandı. Toplantıda 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine katılma yeterliliği olan partilerin tespiti yapıldı.YSK Başkanı Ahmet Yener, toplantıda alınan kararlara ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu. Yener, "Bugün yaptığımız toplantıda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28'inci dönem milletvekilliği seçimine 36 siyasi partinin katılmaya hak kazandığı tespit edilmiştir. Bilahare sizlere hangi partilerin isimlerinin bulunduğunu sunacağız. Ayrıca toplantıda 14 Mayıs 2023 tarihinde oy verme saatleri ve bir oy sandığında kaç seçmenin oy kullanacağına ilişkin tespitlerde bulunulmuştur" dedi.Adalet Partisi,Ak Parti,Anavatan Partisi,Bağımsız Türkiye Partisi,Büyük Birlik Partisi,Cumhuriyet Halk Partisi,Demokrasi ve Atılım Partisi,Demokratik Sol Parti,Demokrat Parti, Emek Partisi,Gelecek Partisi,Genç Parti,Halkların Demokratik Partisi,Hür Dava Partisi,İYİ Parti,Memleket Partisi,Millet Partisi,Milliyetçi Hareket Partisi,Muhafazakar Yükseliş Partisi,Saadet Partisi,Sol Parti,Türkiye Değişim Partisi,Türkiye İşçi Partisi,Türkiye Komünist Hareketi,Türkiye Komünist Partisi,Vatan Partisi,Yeniden Refah Partisi.