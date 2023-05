Seçim yasakları ne zaman bitiyor? Seçim günü yasakları 2023

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçimler için belirlediği takvim işliyor. Takvime göre, bugün başlayan propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları, oy verme gününden önceki gün (13 Mayıs Cumartesi) saat 18.00'de sona erecek.

14 Mayıs seçimlerine 10 gün kaldı. Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başına gideceği 14 Mayıs'a kısa süre kala seçim günü yasakları başladı. Buna göre artık anket, kamuoyu araştırması ve tahminler yasak olacak ve yayımlanmayacak. Diğer yandan 4 Mayıs'tan oy verme günününe kadar, bakanlarla, milletvekilleri, yurt içinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezileri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak. Peki, seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman bitecek? İşte, YSK seçim günü yasakları ve propaganda serbestliği hakkında ayrıntılı bilgiler.Takvime göre, başlayan propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları, oy verme gününden önceki gün (13 Mayıs Cumartesi) saat 18.00'de sona erecek.Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar, yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek.Vatandaşların, elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlarla, taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılamayacak ancak siyasi partiler kendi üyelerine her zaman sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderebilecek.Oy verme gününden önceki 10 günlük sürede, yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtımı yasak olacak.Bu sürenin dışında yapılacak yayınlar tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun olacak.Kamuoyu araştırmaları ve anketlerin yayınlanması sırasında, araştırmanın hangi kuruluş tarafından yapıldığının, denek sayısının, araştırmanın kim tarafından finanse edildiğinin açıklanması zorunlu olacak.Yapılacak propagandaların ve yayınların ilkelerini Yüksek Seçim Kurulu belirleyecek.Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde, devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ile bunlara bağlı daire ve müesseseler, iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişilikleri ve Bankalar Kanunu'na tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla (açılış ve temel atma dahil) törenler düzenlenmesi, nutuklar söylenmesi, demeçler verilmesi ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulması yasak olacak.Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde bakanlarla, milletvekilleri, yurt içinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezileri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak.Bu maksatla yapılan gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalarla törenleri de yapılamayacak, resmi ziyafet verilemeyecek.Belirtilen süre içinde bakanlar, seçimle ilgili faaliyetlerinde ve konuşmalarında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun hükümleriyle bağlı olacak.Ayrıca, seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar geçen süre içinde bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası ile ilgili olarak yapacakları gezilere hiçbir memur katılamayacakSeçim günü sabah saat 06.00'dan gece saat 24.00'a kadar;Alkollü içki satılması, içkili yerlerde ve umumi mahallelerde her çeşit alkollü içki satılması, verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Emniyet ve Asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse ateşli silah, patlayıcı maddeler, her türlü kesici, delici vb aletleri köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.Oy verme günü ve süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Yalnızca eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda Yemek verilebilecek.Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.Oy verme günü saat 18.00'a kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçları ile ilgili Haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak YSK tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.Saat 21.00'dan sonra bütün yayınların serbest olacak. Ancak gerek görülmesi halinde saat 21.00'dan önce de yayınların serbest bırakılmasına YSK tarafından karar verilebilecek.Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak. Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs 2023 tarihinde de uygulanacak.