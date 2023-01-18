Haber Tarihi: 18 Ocak 2023 13:08 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2023 13:33

Seçim tarihi belli oldu mu? 14 Mayıs 2023 seçim tarihi mi?

Son dakika: Seçim tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Peki, erken seçim mi olacak? 2023 seçim tarihi belli oldu mu? 14 Mayıs'ta seçim mi olacak? İşte detaylar...

Seçim tarihi belli oldu mu? 14 Mayıs 2023 seçim tarihi mi?
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Son dakika... 2023 seçimlerinin hangi tarihte yapılacağı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Peki, 14 Mayıs 2023'te erken seçim mi olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı....

SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
- Rahmet Menderes 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletin' demiş ve sandıktan büyük bir zaferle çıkmıştı. Biz de yeter söz de karar da gelecek de milletindir diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz.

14 MAYIS 1950: YETER SÖZ MİLLETİN

"Gizli oy, açık sayım" yönteminin ilk kez uygulandığı 1950 seçimleri 14 Mayıs günü gerçekleştirildi.

"Yeter Söz Milletin" sloganını kullanan, Celal Bayar'ın genel başkanlığını yaptığı Demokrat Parti, oyların yaklaşık yüzde 55'ini alarak 416 milletvekilli çıkardı. Başında İsmet İnönü'nün bulunduğu ve 69 milletvekili çıkararak, muhalefete düşen CHP'nin 27 yıllık iktidarı da sona ermiş oldu.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Bir hafta sonra açılan TBMM'de yapılan cumhurbaşkanlığı oylaması sonrası Celal Bayar, Çankaya Köşkü'ne çıktı, hükümeti kurma görevi de eski bir CHP'li olan Demokrat Parti Aydın Milletvekili Adnan Menderes'e verildi. Menderes, 27 Mayıs 1960 ihtilaline kadar başbakanlık yaptı.

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