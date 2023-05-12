SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023 | Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları

14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Seçim Sonuçları milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. 14 Mayıs'ta 81 ilde kurulan sandıklarda 64 milyondan fazla seçmen oy kullanma hakkını kullanacak. Hem cumhurbaşkanı hem de milletvekilliği için oy kullanımın gerçekleştirileceği seçimler saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. Peki, seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte seçim sonuçları 2023!14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimlerde oy kullanma işlemi 08:30'da başlayacak. 64 milyon kişinin oy kullanma işlemi sona erdikten sonra ise sandıklar kapanacak ve oylar sayılmaya başlanacak. 14 Mayıs 2023 tarihinde oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.Oy Kullanma Saatleri Kaçla Kaç Arası?YSK tarafından yapılan duyuruya göre seçimler için oy kullanma saatleri 08:00-17:00 arasıdır.Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde bir sonraki oylama 28 Mayıs'ta gerçekleşecek.Seçmenler ikinci turda da yine aynı sandıklarda 08.00-17.00 saatleri arasında oylarını kullanabilecek.14 Mayıs genel seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısı 64 milyon 113 bin 941 olarak açıklandı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in paylaştığı istatistiklere göre 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez bu seçimde oy kullanacak.14 Mayıs sabahı yurt genelinde 60 milyonun üzerindeki seçmen için 195 bin 705 sandık kurulacak. Bu sandıkların 4 bin 969'u yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları için gümrük ve dış temsilciliklerde, 21 bin 15'i ise köylerde kurulacak.2007 yılında kabul edilen anayasa değişikliği uyarınca Cumhurbaşkanı adayının seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması gerekmektedir. Bu da seçmen sayısının en az yüzde 50'si +1 oy demektir.