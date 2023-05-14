Haber Tarihi: 14 Mayıs 2023 17:16 - Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2023 17:16

SEÇİM SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE 2023 | Seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar, yani bugün sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy kullanılıyor. Saat 17.00'de sandıkların kapanması ile beraber oy sayımına geçilecek ve genel seçimi sonucu için heyecan başlayacak. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın il il oy oranları ve Cumhurbaşkanı seçimi sonucu seçmenler tarafından takip edilecek. Hatırlanacağı gibi, adaylardan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı seçimlerinden çekildiğini açıklamıştı. Her seçimde olduğu gibi, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları da anbean, kesintisiz ve canlı olarak Haberturk.com'un 2023 Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları sayfasında olacak.

SEÇİM SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE 2023 | Seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları
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SEÇİM SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE 2023 Seçim sonuçları oy oranları, 14 Mayıs 2023 itibari ile gündem oldu. Seçim sonuçlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tüm Türkiye'de bugün Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri yapılıyor. Oy verme işlemi saat 08:00'da başladı ve 17:00'a kadar devam edecek. Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet üzerinden canlı takip edebilirsiniz. Peki, Seçim sonuçları ne zaman açıklanır?

SEÇİM SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE 2023

Seçim sonuçları 14 Mayıs tarihinde açıklanacak. Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.
 
Oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.
Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İÇİN GERİ SAYIM

Kesinleşen cumhurbaşkanı aday listesine göre, seçimde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan oldu. Dördüncü aday olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yarıştan çekildiğini açıklamıştı.

Muharrem İnce, çekildikten sonra oy pusulaları günler öncesinden basıldığı için pusulada herhangi bir değişiklik olmayacak. Yurt dışından gelen İnce oyları da çekilmesine rağmen Muharrem İnce'ye yazılacak.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme işlemi sona erdi. Sandıkların açılması ve YSK yayın yasağının kalkmasından sonra sonuçları paylaşacağız.

 
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme işlemi sona erdi. Oy sayımına geçildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayın yasağının kalkmasından hemen sonra anlık sonuçları duyurmaya başlayacağız.  

Anadolu Ajansı'nın (AA) verilerine göre sandıkların kaçı açıldı, oyların ne kadarı sayıldı? Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim önde gidiyor? Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu kaç oy alıyor? Seçimler ikinci tura kalacak mı? 


Sürekli güncellenen grafik ve haberimizden cumhurbaşkanlığı seçim sonucunu takip edebilirsiniz.

 
ATA İttifakı adayı Sinan Oğan ile seçimden çekildiğini açıklayan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin alacağı oy oranı seçimin ikinci tura kalıp kalmamasında etkili olacak.

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