Seçim Sonuçları: Anka Haber Ajansı Seçim Sonuçları 2024

Anka Haber Ajansı seçim sonuçları 2024: Anka seçim sonuçları... Türkiye'de 61 milyon 441 bin 882 seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için bugün sandık başında. Seçimlerde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri belirlenecek. 32 doğu ilinde oy kullanma işlemleri sabah saat 07.00'de başlarken, diğer illerde ise oy kullanma süreci saat 08.00'de başladı. YSK Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamada "An itibarıyla olumsuz bir durum yok. Sorunsuz bir şekilde oy kullanma devam ediyor" dedi. İşte dakika dakika tüm gelişmeler...



ANKA HABER AJANSI SEÇİM SONUÇLARI



31 MART YEREL SEÇİMİ SON DURUM



Sporx.com'un 31 Mart yerel seçim sonuçları sayfasında kesintisiz, doğru, anlaşılabilir ve güncel olarak seçim sonuçlarını takip edebilirsiniz. İstanbul'da kim kazandı, Ankara'da kim kazandı, İzmir'de kim kazandı gibi soruların cevaplarının yanı sıra Türkiye'nin diğer tüm illerinde hangi parti ve hangi belediye başkan adayının yarışı önde götürdüğü gibi bilgilere dakikası dakikasına seçim sonuç sayfamızdan erişebilirsiniz. 2024 Yerel Seçim sonuçları aday karşılaştırmaları, parti oy oranı karşılaştırmaları ve 2019 yerel seçim sonuçlarının karşılaştırmaları hem bilgisayarınızda, hem akıllı telefonunuzda, hem de tabletinizde! İşte Sporx'in 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları sayfası;



GÖZLER YÜKSEK SEÇİM KURULU'NDA



2024 yerel seçiminde oy kullanma işlemi Türkiye genelinde 17.00'da sona erecek ve oy sayım işlemi başlayacak. Oy sayımına başlanmasıyla birlikte tüm gözler, Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'ya çevrilecek. YSK'nın yayın yasağının kalktığını duyurmasıyla birlikte 31 Mart yerel seçim sonuçları anlık olarak en güncel verilerle anlaşılabilir şekilde Sporx .com'da takip edilebilecek. Sporx seçim sayfasında yerel seçimin genel verileri ile illerde alınan oy oranlarının haricinde Türkiye'nin bölgeleri, partiler ve belediye başkan adaylarının aldıkları oy oranları gibi bir çok bilgiye anlaşılabilir şekilde ulaşabilirsiniz. Öte yandan geçmiş yıllarda yapılan yerel ve genel seçimlerin sonuçlarına da Sporx .com'dan ulaşarak karşılaştırma yapabilirsiniz.



İSTANBUL YEREL SEÇİM SONUÇLARI SPORX.COM'DA



İstanbul'daki yerel seçim sonucu herkes tarafından oldukça merak ediliyor. Türkiye'nin neresinde yaşarsa yaşasın vatandaşlar, İstanbul'daki seçim sonucunu yakından takip ediyor. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ile CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki kıyasıya rekabeti Sporx .com İstanbul seçim sonucu sayfasından dakika dakika takip edebilirsiniz.



BAŞKENT ANKARA'DA KAZANAN KİM OLACAK?



İstanbul'un ardından seçim sonucu en çok merak edilen illerin başında Ankara geliyor. CHP Ankara Belediye Başkan Adayı Mahsur Yavaş ile AK Parti Ankara Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok arasında geçecek seçim yarışının galibini 13 bin 275 sandıktan çıkan oylar belirleyecek. Ankara yerel seçim sonucunu en son verilerle, güncel, doğru ve anlaşılır şekilde Sporx'te takip edebilirsiniz.



İZMİR'DE GELENEK BOZULACAK MI?



İstanbul ve Ankara'dan sonra yerel seçim sonucu en çok merak edilen il İzmir. 2004 yılından beri her yerel seçimde İzmir Belediye Başkanlığı yarışını CHP önde tamamladı. CHP, son 20 yıldır İzmir'de sürdürdüğü üstünlüğü Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ile devam ettirmek, AK Parti ise Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ ile İzmir'de belediye başkanlığını devralmak istiyor. İzmir'de kıyasıya devam edecek seçim yarışını da Sporx seçim sayfasından dakika dakika takip edebilirsiniz.



BÜYÜKŞEHİRLERİN SEÇİM SONUÇLARI SPORX'TE



Ankara, İzmir ve İstanbul'un haricinde diğer büyükşehirlerde de yerel seçim sonuçları yakından takip ediliyor. Özellikle Bursa, Çanakkale, Konya, Gaziantep, Diyarbakır, Kayseri, Erzurum, Antalya, Adana ve Eskişehir'deki seçim sonuçları oldukça merak ediliyor. Sporx .com yerel seçim sonuçları sayfasında bu büyükşehirlerin seçim sonuçlarını da en doğru, güncel ve anlaşılır şekilde takip edebilirsiniz.

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını sporx üzerinden canlı takip edebilirsiniz.Anka Haber Ajansının kökleri 1950'li yılların başında kurulan Ankara Ajansına dayanmaktadır. ANKA Haber Ajansı, 14 Ağustos 1950 tarihinde Ankara Ajansı adıyla kurulmuştur. Kemal Zeki Gençosman'ın ilk müdürü olduğu ve kısa adı ANKA ile de tanınan ajans ilk bültenini 21 Ağustos'ta geçmiştir.Türkiye merkezli faaliyet gösteren haber ajansı Anka Haber Ajansı (ANKA), Altan Öymen tarafından Ankara'nın Çankaya ilçesinde kurulmuştur.Anka Haber Ajansı (ANKA), Türkiye merkezli faaliyet gösteren haber ajansı. Altan Öymen tarafından Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kızılay semtinde 1972 yılında kurulan ajans, sahadan veri toplayarak medya organlarına haber sağlama hizmeti vermektedir. ANKA 46 yıl aralıksız hizmet sağladıktan sonra 2018 yılının sonlarında kapanmış ve 2019 İstanbul ara yerel seçimi sürecinde Güneşim Medya çatısı altında yeniden faaliyete geçmiştir.1972 yılında kurulan ajans, sahadan veri toplayarak medya organlarına haber sağlama hizmeti vermektedir.