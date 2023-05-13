Haber Tarihi: 13 Mayıs 2023 14:04 - Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2023 14:04

Seçim saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Seçim saat kaçta başlayacak?

Seçim saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Seçim saat kaçta başlayacak soruları seçim öncesi gündemde. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkan ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 'ne 1 gün kala merak konusu oldu. 14 Mayıs'ta seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek. Belirlenen oy kullanma saatlerinden sonra gelen seçmen oy kullanamayacak. Peki, oy kullanma saatleri kaçla kaç arasında? İşte 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi oy kullanma saatleri..

Seçim saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Seçim saat kaçta başlayacak?
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Seçim günü yaklaşıyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçiminde oy kullanacak olan vatandaşların, oy kullanacakları yerler belli oldu. Seçmen kağıtları seçmenlere dağıtıldı. Vatandaşlar, oy kullanma saatlerini araştırıyor. İşte YSK tarafından belirlenen oy kullanma başlangıç ve bitiş saati. 
SEÇİM SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.
BU BELGELERE DİKKAT

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

CEP TELEFONU İLE KABİNE GİRİLMEYECEK

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

NÜFUS CÜZDANI BULUNMAYAN SEÇMEN OY KULLANABİLECEK Mİ?

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI BULUNMASI ŞART MI?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nın internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.

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