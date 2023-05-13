Haber Tarihi: 13 Mayıs 2023 10:27 - Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2023 10:27

Seçim günü marketler açık mı? 15 Mayıs'ta marketler açık mı?

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin ardından Pazartesi günü kapalı olacak yerler belli oldu. Seçim günü 14 Mayıs'ta eğlence yerleri, alkollü mekanlar faaliyetlerine ara verecek. Seçimin ertesi günü marketlere gidecek olan vatandaşlar, 15 Mayıs marketler açık mı, kapalı mı? sorularına cevap arıyor. İşte, 15 Mayıs marketlerin çalışma saati ve günleri...

Seçim günü marketler açık mı? 15 Mayıs'ta marketler açık mı?
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15 Mayıs marketler çalışacak mı, sorusunun yanıt merak edilen konulardan birisi oldu. Seçimlere sayılı günler kala Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim gününde uygulanacak yasakları duyurdu. Buna göre, 14 Mayıs'ta saat 18.00'e kadar herhangi bir yayın organından seçim sonucuna yönelik tahmin içeren yorumlar yapılamayacak. Seçim günü marketler açık mı? 15 Mayıs'ta marketler açık mı?
15 MAYIS MARTKETLER AÇIK MI?

15 Mayıs resmi tatil değildir. 14 Mayıs Pazar günü düzenlenecek seçimin ertesi günü marketler açık olacak. 

Yayın yasağı, saat 21.00'e kadar sürecek. Öte yandan seçim günü içki satışı yapılamayacak.

Karar şöyle:

298 sayılı Kanun'un 80'inci maddesi gereğince;

Oy verme günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yasak olduğuna,
Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğlerin yayınlanabileceğine,
Saat 21.00'den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebileceğine,
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümlerin 28 Mayıs 2023 tarihinde de uygulanacağına,
Karar örneğinin; a) Adalet Bakanlığına, b) İçişleri Bakanlığına, c) Seçime katılma yeterliliği tespit ve ilan edilen siyasi parti genel başkanlıklarına,
"Sonuç" bölümünün, Yüksek Seçim Kurulu duyurusu olarak ilan edilmek üzere Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna, T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU Karar No: 2023/94 3 gönderilmesine,
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına,
Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesine,
Resmi Gazete'de yayımlanmasına, 11.03.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

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