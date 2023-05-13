Haber Tarihi: 13 Mayıs 2023 14:58 - Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2023 14:58

Seçim günü kafeler açık mı? 14 Mayıs'ta (yarın) lokantalar, restoranlar ve AVM'ler açık mı, kapalı mı?

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin ardından Pazartesi günü kapalı olacak yerler belli oldu. Seçim günü 14 Mayıs'ta eğlence yerleri, alkollü mekanlar faaliyetlerine ara verecek. Seçimin günü kafeler, restoranlar, lokantalar ve AVM'lere gidecek olan vatandaşlar, Seçim günü kafeler, restoranlar, lokantalar ve AVM'ler açık mı? 14 Mayıs'ta kafeler, restoranlar, lokantalar ve AVM'ler açık mı? sorularına cevap arıyor. İşte, 15 Mayıs kafeler, restoranlar, lokantalar ve AVM'lerin çalışma saati ve günleri...

Seçim günü kafeler açık mı? 14 Mayıs'ta (yarın) lokantalar, restoranlar ve AVM'ler açık mı, kapalı mı?
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14 Mayıs Pazar günü Türkiye'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sebebiyle oy verme işleminden sonra günlük hayatına devam etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında, "Seçim günü kafeler, restoranlar ve AVM'ler açık mı kapalı mı? 14 Mayıs 2023 seçim günü AVM'ler açık mı kapalı mı olacak?" sorularının yanıtlarını arıyor. İşte detaylar... 
SEÇİM GÜNÜ AVM'LER, MAĞAZALAR, MARKETLER AÇIK MI?
14 Mayıs Pazar günü için YSK tarafından belli başlı yasaklar listesi açıklandı:

- Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

- Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

- Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

- Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

- Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

- YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.


- Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

- Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

- Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

- Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek

2023 GENEL SEÇİM GÜNÜ UYGULANACAK YASAKLAR

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

 Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak.

Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

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