Seçim 2. tura kalırsa ne zaman olur? 2023 seçimleri ne zaman?

2023 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

SEÇİM 2. TURA KALIRSA NE OLUR?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Son dakika... 2023 seçimlerinin hangi tarihte yapılacağı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Peki, 14 Mayıs 2023'te erken seçim mi olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı....- Rahmet Menderes 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletin' demiş ve sandıktan büyük bir zaferle çıkmıştı. Biz de yeter söz de karar da gelecek de milletindir diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz."Gizli oy, açık sayım" yönteminin ilk kez uygulandığı 1950 seçimleri 14 Mayıs günü gerçekleştirildi."Yeter Söz Milletin" sloganını kullanan, Celal Bayar'ın genel başkanlığını yaptığı Demokrat Parti, oyların yaklaşık yüzde 55'ini alarak 416 milletvekilli çıkardı. Başında İsmet İnönü'nün bulunduğu ve 69 milletvekili çıkararak, muhalefete düşen CHP'nin 27 yıllık iktidarı da sona ermiş oldu.Bir hafta sonra açılan TBMM'de yapılan cumhurbaşkanlığı oylaması sonrası Celal Bayar, Çankaya Köşkü'ne çıktı, hükümeti kurma görevi de eski bir CHP'li olan Demokrat Parti Aydın Milletvekili Adnan Menderes'e verildi. Menderes, 27 Mayıs 1960 ihtilaline kadar başbakanlık yaptı.Türkiye henüz hiç ikinci tur seçim yaşamadı. Böyle bir seçimde seçmen davranışının nasıl olacağına dair hiçbir veri yok. Seçmenin ikinci turda da azimle sandığa gidip çok da hoşlanmadığı birine oy verip vermeyeceği bilinmiyor.Eğer seçim birinci turda sona ermezse, ikinci tur 28 Mayıs 2023'te yapılacak. Peki, ikinci tur seçim tarihi nasıl belirleniyor?Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci Pazar günü ikinci oylama yapılır.İki turlu seçim, seçmenlerin tercih ettikleri aday için tek bir oy kullandığı tek bir adayı seçmek için kullanılan bir seçim sistemidir. Seçim, ancak ilk turda hiçbir aday kullanılan oyların salt çoğunluğunu (%50'den fazla) veya en azından öngörülen başka bir yüzdeyi alamamışsa ikinci tura geçer. İkinci turda, genellikle yalnızca ilk turda en çok oyu alan iki aday veya belirlenen oy oranının üzerinde alan adaylar ikinci turda aday olur. Kalan adaylar ikinci turdan çekilmekte serbesttir.İki turlu sistem, yasama organlarının ve doğrudan seçilen başkanların seçiminde ve ayrıca siyasi parti liderlerinin seçilmesi veya şirketlerde olduğu gibi diğer bağlamlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.