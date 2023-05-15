Seçim 2. tur ne zaman, aday değişir mi? Seçim 2. tura kalırsa kim kazanır, ne zaman olur?

SEÇİM 2. TURA NASIL KALIR, KALIRSA NE ZAMAN OLUR?SEÇİM 2. TURA MI KALDI?



SEÇİM 2. TURA KALIRSA NE OLACAK, NE ZAMAN YAPILACAK?



CUMHURBAŞKANLIĞI VE MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SEÇMEN SAYISI 64.190.651 KULLANILAN OY 55.003.644 GEÇERLİ OY 53.624.690 KATILIM ORANI YÜZDE 87,60 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU Recep Tayyip Erdoğan Yüzde 49.35 Kemal Kılıçdaroğlu Yüzde 45.06 Sinan Oğan Yüzde 5.28 Muharrem İnce Yüzde 0.41 MİLLETVEKİLİ SEÇİMİNDE PARTİLERİN ALDIĞI OY VE ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ ALDIĞI OY YÜZDE TAHMİNİ MİLLET VEKİLİ AKP 18.996.085 35,42 266 CHP 13.620.275 25,4 169 MHP 5.388.126 10,05 50 İYİ Parti 5.247.750 9,79 44 YEŞİL SOL 4.713.348 8,79 62 YENİDEN REFAH 1.522.598 2,84 5

Başlıklarla seçim sonuçları

2023 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

Seçim 2. tura nasıl kalır? Seçim 2. tura kalırsa ne olur, kim kazanır, ne zaman olur? Hangi durumda seçim 2. tura kalır? Seçim hangi şartlarda 2. tura kalır? 2023 seçimlerinin hangi tarihte yapılacağı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Peki, Seçim 2. tura kalırsa ne zaman olur? 2023 seçim 2. tura nasıl kalır, kim kazanır? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı....Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin olarak son verileri paylaştı.Açılan sandık oranının yüzde 99 olduğunu belirten Yener şunları söyledi:"Yurt içi sandık sayımız toplam 192 bin 214 olup 9,45 itibariyle 192 187 sandığımız açılmış olup yüzde 99'luk açılma oranı vardır. Şu anda yurt içinde açılmayan sandık sayısı 27 adettir. Şu an itibariyle 1529 yurtdışında açılmayan sandık bulunmakta olup yurtdışında açılan sandık oranı ise yüzde 84,06'dır. Bu verilere göre 09,45 itibariyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,40, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,96, Sayın Sinan Oğan 5,2, Sayın Muharrem İnce yüzde 0,44 oy oranına sahiptir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Veri girişimiz devam etmektedir."Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi bitti.Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili resmi olmayan sonuçlar şöyle:Bu durumda Cumhurbaşkanlığı seçimleri 28 Mayıs'ta yapılacak 2. Tura kaldı.Başlıklarla milletvekili seçimi sonuçları da şöyle:2023 milletvekilliği seçimlerinde sandıkların yüzde 98,3'ü açıldı.Cumhur İttifakı oyların yüzde 49.31'ini aldı ve buna göre 322 milletvekili çıkartıyor. AKP 266, MHP 51 ve Yeniden Refah Partisi 5 milletvekiliyle meclise girecek.Millet İttifakı ise oyların yüzde 35,2'sini aldı ve 212 milletvekili çıkartıyor. CHP'den 168, İYİ Parti'den 44 milletvekili meclise girecek.Emek ve Özgürlük İttifakı ise yüzde 10,49 oy alarak 66 milletvekiliyle meclise girecek. Yeşil Sol Parti 62 vekile sahipken TİP 4 vekille parlamentoda yer alacakAKP oylarındaki gerilemeye karşın, Cumhur İttifakı parlamentoda da çoğunluğu sağladı.Seçimin sürprizini seçime partisiz olarak giren "ATA İttifakı"'nın adayı Sinan Oğan yaptı.AKP oyları geriledi, MHP oylarını koruduÖzellikle Ankara İstanbul, İzmir gibi metropoller başta olmak üzere bir çok ilde AKP oy kaybetti.6 Şubat depreminin yaşandığı illerin büyük çoğunluğunda AKP birinci parti çıktı.AKP oylarında yaklaşık yüzde 7 gerilemesine rağmen Yeniden Refah Partisi (YRP) ve MHP'nin desteğiyle Cumhur İttifakı parlamentoda çoğunluğu sağladı.Parlamento seçimlerinde DEVA Partisi Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, CHP listelerinden seçime girdi. Ancak bu sistem, CHP oylarında büyük bir sıçrama yaratmadı.Oylarını yaklaşık yüzde 3 artıran CHP'nin milletvekili sayısında çok büyük değişiklik olmadı.CHP Listelerinden seçime giren DEVA, Gelecek ve Saadet CHP oylarını yaklaşık 3 puan artırmasına karşın, ittifak partilerinden yaklaşık 40 isim parlamentoya girdi.HDP'nin başını çektiği Yeşil Sol Parti (YSP) vekil sayısı 67'den 62'ye geriledi.TİP 4 milletvekilli çıkardı.İYİ Parti'nin 2018 seçimlerine göre oy oranında çok büyük bir değişiklik olmadı.İki turlu seçim, seçmenlerin tercih ettikleri aday için tek bir oy kullandığı tek bir adayı seçmek için kullanılan bir seçim sistemidir. Seçim, ancak ilk turda hiçbir aday kullanılan oyların salt çoğunluğunu (%50'den fazla) veya en azından öngörülen başka bir yüzdeyi alamamışsa ikinci tura geçer. İkinci turda, genellikle yalnızca ilk turda en çok oyu alan iki aday veya belirlenen oy oranının üzerinde alan adaylar ikinci turda aday olur. Kalan adaylar ikinci turdan çekilmekte serbesttir.İki turlu sistem, yasama organlarının ve doğrudan seçilen başkanların seçiminde ve ayrıca siyasi parti liderlerinin seçilmesi veya şirketlerde olduğu gibi diğer bağlamlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından seçim kararının alınmasının ardından gözler Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimine çevrildi. Toplam 60 günlük seçim maratonunda seçmen listelerinin askıya çıkması, cumhurbaşkanı adaylarının kesinleşmesi ve milletvekili aday listelerinin teslim edilmesi gibi süreçler işleyecek. YSK'nin ilan edeceği takvim içerisinde belirlenen tarihlerle ilgili değişiklik yapma hakkı bulunurken, örneğin; seçmen listelerinin askıya çıkma süresinin kısaltılması gibi adımlar hayata geçirilebilecek. YSK'nin 60 günlük seçim takvimini en geç 14 Mart'ta ilan etmesi bekleniyor. YSK takvimin yanı sıra seçim süreciyle birçok karar ve genelge yayınlayacak.Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak...18 Mart: İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin, genel başkanların imzalarını içeren ittifak protokolünü YSK'ye teslim etme süreci başlayacak.19 Mart: Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce YSK'ye yapılacak adaylık başvuruları ile seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin YSK'ye yapılacak adaylık başvuruları başlayacak.20 Mart: Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, YSK'ye yapacakları adaylık başvurusu saat 17.00'de sona erecek. YSK tarafından cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin adaylık başvurularının incelenmesi tamamlanarak, saat 23.00 itibarıyla eksiklikler ve adaylıkları reddedilenler adaylara bildirilecek.Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri güncellenmek üzere saat 08.00 itibarıyla ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak ve itiraz süreci başlayacak. Yurt dışı seçmen kütüğü, Türkiye saati ile 08.00'de "www.ysk.gov.tr" adresinden ilan edilecek ve itiraz süreci başlayacak. YSK'nin internet sitesinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanacak.21 Mart: Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvurusu YSK tarafından reddedilen adayın, yeniden inceleme talebinde bulunması saat 15.00'te sona erecek. Yeniden inceleme talebine ilişkin başvurular YSK tarafından saat 17.00'de karara bağlanacak. Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından adaygösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenler ise saat 20.00'de YSK tarafından ilan edilecek.22 Mart: Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edilenler için seçmenler tarafından teklifte bulunulmasına başlanılacak.23 Mart: Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi saat 17.00'de sona erecek.24 Mart: Siyasi partilerce yapılan cumhurbaşkanı adaylık başvurularının YSK tarafından incelenmesine başlanacak ve tespit edilen eksikliklerin tamamlanmasına ilişkin yazılı bildirimde bulunulacak.İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanlarının imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü YSK'ye teslim etme süresi sona erecek.27 Mart: Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenler için seçmenler tarafından teklifte bulunulması süresi saat 20.00'de sona erecek.28 Mart: Cumhurbaşkanı geçici aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak ve saat 08.00 itibarıyla itiraz süreci başlayacak.29 Mart: Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazların süresi saat 17.00'de sona erecek ve itirazlar YSK tarafından incelenmeye başlanacak.30 Mart: Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılan itirazların YSK tarafından karara bağlanması süreci sona erecek.31 Mart: Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.KURA ÇEKİMİ1 Nisan: Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de kura çekimi yapılacak.2 Nisan: Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek.3 Nisan: Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve yurt dışı seçmen kütüğü ile tutuklular ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerine yapılacak itirazlar karara bağlanacak.6 Nisan: İttifak yapan siyasi partilerin ittifaktan vazgeçmelerine ilişkin süre saat 17.00'de sona erecek. İttifaktan vazgeçen siyasi partiler YSK tarafından saat 18.00'e kadar ittifak içerisindeki diğer siyasi partilere bildirilecek.7 Nisan: İttifaktan vazgeçen siyasi parti/partiler olması halinde, ittifak içerisinde kalan diğer siyasi partilerin ittifak protokolünde değişiklik yapmaları veya ittifaktan vazgeçtiklerini bildirmelerine ilişkin süre saat 17.00'de son bulacak.8 Nisan: İttifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de kura çekilecek.9 Nisan: Siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait milletvekili aday listelerini YSK'ye alındı belgesi karşılığında taşınabilir bellek ve kağıt ortamında teslim etme süresi 17.00'de sona erecek. YSK tarafından partilerin verdikleri aday listelerinin incelenmesine başlanacak.Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına başvuru süresi de aynı saatte son bulacak ve il seçim kurulları bağımsız milletvekili adaylarını YSK'ye bildirecek.10 Nisan: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre seçmenlerden ölmüş olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanların Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce işlenmesi tamamlanacak.12 Nisan: Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri kesinleştirilecek. Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek.19 Nisan: Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılacak, siyasi partilerden sandık kurulunda görev alacak olan üye listelerinin ilçe seçim kurulu başkanlığına verilmesi istenilecek. YSK tarafından milletvekili kesin aday listelerinin seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere il seçim kurullarına ve Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda yayımlanmak üzere ilgili mercilere gönderilecek.27 Nisan: Gümrük kapıları ile yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.4 Mayıs: Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak.7 Mayıs: Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.9 Mayıs: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.13 Mayıs: Seçim propaganda süreci saat 18.00 itibarıyla sona erecek.14 Mayıs: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek.İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylamasına ilişkin seçim takvimi ise şöyle işleyecek:15 Mayıs: İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde aday ikamesi için belirlenen süre saat 17.00'de sona erecek. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecek. Propaganda dönemi başlayacak. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de sona erecek ve ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.16 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de son bulacak ve yapılan itirazlar il seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.17 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK'ye yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek. İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin SEÇSİS'e işlenmesine başlanacak. Yurt dışı ilçe seçim kurulunca, varsa saklama ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişiklikleri yapılacak.18 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak.19 Mayıs:YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.20 Mayıs: Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.22 Mayıs: Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için YSK'de kura çekilecek.24 Mayıs: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek. Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak.27 Mayıs: Seçim propaganda dönemi saat 18.00'de sona erecek.28 Mayıs: Oy verme günü.29 Mayıs: Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek ve yapılan itirazlar ilçe seçim kurullarınca en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak.30 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00'de sona erecek ve en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.31 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK'ye yapılacak itiraz süresi sona erecek.1 Haziran: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak. YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilec