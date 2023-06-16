Sebeplili Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bu yıl 29'uncusu düzenlenen Sebeplili Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu.



Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde, Gönen Belediyesinin ev sahipliğinde Gönen Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyona 34'ü başpehlivan kategorisinde olmak üzere 230 pehlivan katıldı.



Organizasyonun ilk bölümünde minik, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta ve büyük orta boylarda müsabakalar yapıldı. İkinci bölümde ise Kırkpınar başpehlivanları er meydanında kol bağladı.



Finale kalan Ali Gürbüz ile Hüseyin Gümüşalan finalde kıyasıya güreşti.



Müsabakadan Ali Gürbüz galip ayrılarak güreşlerin başpehlivanı oldu.



Güreşlerde dereceye giren pehlivanlara protokol üyelerince ödül verildi.



Etkinlikte, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz ve Tarihi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, ağalık ihalesini yeniden kazanan Hüseyin Eroğlu'na ağalık kupasını takdim etti.



