Sebastien Haller kanseri atlattı, hat-trick yaptı!

Almanya Ligi takımlarından Borussia Dortmund'un golcüsü Sebastien Haller, bu kez attığı gollerle tüm futbol severleri sevindirdi.
Testis kanseri tedavisinin ardından sahalara geri dönen Sebastien Haller, Dortmund'un Basel'ı 6-0 yendiği hazırlık maçına damga vurdu.
28 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu, hazırlık maçında 10 dakikada hat-trick yaptı ve büyük bir sevinç yaşadı.
Dortmund'da forma giyen futbolcular, sahalara geri dönen takım arkadaşlarını gollerden sonra özel olarak kutladı.
Testis kanseri tedavisinin ardından sahalara geri dönen Sebastien Haller, Dortmund'un Basel'ı 6-0 yendiği hazırlık maçına damga vurdu.
28 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu, hazırlık maçında 10 dakikada hat-trick yaptı ve büyük bir sevinç yaşadı.
Dortmund'da forma giyen futbolcular, sahalara geri dönen takım arkadaşlarını gollerden sonra özel olarak kutladı.
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