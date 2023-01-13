Sebastien Haller kanseri atlattı, hat-trick yaptı!

Borussia Dortmund'da kanser tedavisinin ardından sahalara geri dönen Sebastien Haller golleriyle mutluluk yarattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Sebastien Haller kanseri atlattı, hat-trick yaptı!
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13 Ocak 2023 19:46
Almanya Ligi takımlarından Borussia Dortmund'un golcüsü Sebastien Haller, bu kez attığı gollerle tüm futbol severleri sevindirdi.

Testis kanseri tedavisinin ardından sahalara geri dönen Sebastien Haller, Dortmund'un Basel'ı 6-0 yendiği hazırlık maçına damga vurdu.

28 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu, hazırlık maçında 10 dakikada hat-trick yaptı ve büyük bir sevinç yaşadı.

Dortmund'da forma giyen futbolcular, sahalara geri dönen takım arkadaşlarını gollerden sonra özel olarak kutladı.

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