Sebastien Haller kanseri atlattı, hat-trick yaptı!

Almanya Ligi takımlarından Borussia Dortmund'un golcüsü Sebastien Haller, bu kez attığı gollerle tüm futbol severleri sevindirdi.



Testis kanseri tedavisinin ardından sahalara geri dönen Sebastien Haller, Dortmund'un Basel'ı 6-0 yendiği hazırlık maçına damga vurdu.



28 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu, hazırlık maçında 10 dakikada hat-trick yaptı ve büyük bir sevinç yaşadı.



Dortmund'da forma giyen futbolcular, sahalara geri dönen takım arkadaşlarını gollerden sonra özel olarak kutladı.





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