Sebastien Haller'in yeni takımı belli oldu!

Borussia Dortmund forması giyen 30 yaşındaki forvet Sebastien Haller, La Liga ekibi Leganes'e transfer oldu.

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Sebastien Haller'in yeni takımı belli oldu!
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31 Ağustos 2024 01:22
Dortmund'un kadroda düşünmediği Sebastien Haller'in yeni takımı açıklandı.

Leganes, Alman ekibinden 30 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.

Fildişi Sahilli forvet, kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Dortmund'a geri dönecek. Haller'in Dortmund ile sözleşmesi 2026 yılında sonerecek.

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