Sebastien Haller'in yeni takımı belli oldu!

Dortmund'un kadroda düşünmediği Sebastien Haller'in yeni takımı açıklandı.
Leganes, Alman ekibinden 30 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.
Fildişi Sahilli forvet, kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Dortmund'a geri dönecek. Haller'in Dortmund ile sözleşmesi 2026 yılında sonerecek.
Leganes, Alman ekibinden 30 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.
Fildişi Sahilli forvet, kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Dortmund'a geri dönecek. Haller'in Dortmund ile sözleşmesi 2026 yılında sonerecek.
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