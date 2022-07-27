Sebastien Haller'in dönüş tarihi belli oldu

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund'un yeni transferi Sebastien Haller, geçirdiği testis tümörü ameliyatı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak.



Dortmund'un sportif direktorü Sebastian Kehl tarafından yapılan açıklamada, sezon öncesi İsviçre'deki kampta testis tümörü tespit edilen Haller'in ameliyata alındığı ve operasyonun başarılı geçtiği belirtildi.



Haller'in sağlık durumunda iyileşme olduğunu kaydeden Kehl, "Sebastien birkaç ay boyunca sahalardan uzak kalacak. Tarihin netleşmesi için doktoruyla iletişim halinde olacağız." diye konuştu.



Alman basınında yer alan haberlere göre, Manchester City'ye transfer olan Norveçli Erling Haaland'ın yerine kadroya katılan Haller'in sağlık durumunda yaşanan son gelişmelerin ardından Dortmund, bu sezon için bir santrfor daha kadrosuna katmayı planlıyor.



Ajax'a 31 milyon avro bonservis bedeli ödenerek bu ay başlarında transfer edilen Haller, geçen sezon Hollanda temsilcisinde ligde 21 golle krallık yarışını zirvede tamamlarken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta 11 kez ağları sarsmıştı.





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