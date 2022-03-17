Sebastian Vettel, ilk yarışta yok!

Formula 1 pilotu Sebastian Vettel, koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini kaçıracak

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Sebastian Vettel, ilk yarışta yok!
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17 Mart 2022 16:35
Formula 1 takımlarından Aston Martin'in Alman pilotu Sebastian Vettel, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Takımdan yapılan açıklamada, koronavirüs testi pozitif çıkan 34 yaşındaki pilotun 20 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini kaçıracağı kaydedildi.

Kariyerinde dört dünya şampiyonluğu bulunan Vettel'in yerine yedek pilot Nico Hulkenberg yarışacak.

Hulkenberg, 2020 Eifel Grand Prix'sinden bu yana ilk kez Bahreyn'de mücadele edecek.

Öte yandan koronavirüse yakalanan McLaren pilotu Daniel Ricciardo'nun testinin negatife döndüğü ve hafta sonunda pistteki yerini alacağı belirtildi.

 
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