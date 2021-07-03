Sebastian Vettel'e 3 sıra ceza

Formula 1'de Alonso'yu engelleyen Vettel'e üç sıra ceza verildi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Sebastian Vettel'e 3 sıra ceza
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Temmuz 2021 21:27
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. ayağı Avusturya Grand Prix'sinin sıralama turlarında rakibini engelleyen Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, üç sıra ceza aldı.

Formula 1'den yapılan açıklamada, Alpine takımının İspanyol pilotu Fernando Alonso'yu 9 ile 10. virajlar arasında engellediği gerekçesiyle Alman pilot Vettel'e üç sıra ceza verildiği kaydedildi.

Sıralama turlarının en hızlı 8. pilotu olan Vettel, yarınki yarışa 11. sıradan başlayacak. Bu kararın ardından George Russell, Lance Stroll ve Carlos Sainz, bir sıra önden start alacak.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.