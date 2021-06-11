Sebastian Vettel: 'Almanya favori değil!'

Formula 1'in Alman pilotlarından Sebastian Vettel, Almanya ile İngiltere arasında oynanacak EURO 2020 SOn 16 Tur karşılaşması hakkında açıklamalarda bulundu.



Sebastian Vettel, "Umarım hem Alman, hem de İngiliz basını sessiz kalır. Ancak bence iki taraf da bunu yapmayacaktır. Bırakın maçın keyfini çıkarsınlar. Almanya'nın favori olduğunu düşünmüyorum. Almanya'nın turnuvada devam etmesini diliyorum ama en iyi olan kazansın." dedi.



Açıklamalarına devam eden Vettel "İki ülkeden de memnunum, bir tercihim var ama İngiltere de başarılı olursa mutlu olurum. Eğer Almanya elenirse, İngiltere'nin şampiyon olmasını isterim." ifadelerini kullandı.



