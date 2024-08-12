Sebastian Szymanski'ye '8'de tam not!

Jose Mourinho, Adana Demirspor maçında Fred'in yokluğunda orta sahanın göbeğinde Sebastian Szymanski'ye görev verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Sebastian Szymanski'ye '8'de tam not!
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12 Ağustos 2024 09:16
Jose Mourinho, Adana Demir karşısında Fred'in yokluğunda orta sahanın göbeğinde bu kez Sebastian Szymanski'yı görevlendirdi.

Polonyalı futbolcu, 90 dakika görev yaptığı karşılaşmada yeni pozisyonunda çok iyi bir performans sergiledi. Szymanski, 7 ikili mücadelenin 5'ini, 2 hava topunun ise tamamını kazandı.

24 yaşındaki yıldız yüzde 83.3'lük pas isabeti yakaladı, 3 top kaptı ve 1 atak uzaklaştırdı.

Szymanski, istatistiklerin dışında, pres gücüyle rakibin oyun kurmasını zorlaştırdı. 

 
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