Sebastian Szymanski'ye '8'de tam not!

Jose Mourinho, Adana Demir karşısında Fred'in yokluğunda orta sahanın göbeğinde bu kez Sebastian Szymanski'yı görevlendirdi.Polonyalı futbolcu, 90 dakika görev yaptığı karşılaşmada yeni pozisyonunda çok iyi bir performans sergiledi. Szymanski, 7 ikili mücadelenin 5'ini, 2 hava topunun ise tamamını kazandı.24 yaşındaki yıldız yüzde 83.3'lük pas isabeti yakaladı, 3 top kaptı ve 1 atak uzaklaştırdı.Szymanski, istatistiklerin dışında, pres gücüyle rakibin oyun kurmasını zorlaştırdı.