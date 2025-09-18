Sebastian Szymanski sınıfta kaldı!

Evinde Alanyaspor'a şok edici bir puan kaybı yaşayan Fenerbahçe'de birçok futbolcu gerçek performansının altında kaldı.



Bunların başında da Sebastian Szymanski geldi.



Geçtiğimiz hafta sonu Trabzonspor maçında oynadığı futbol ve yaptığı asistle yıldızlaşan Polonyalı yıldız Alanyaspor karşısında aynı performansı sergileyemedi.



21 TOP KAYBI



71 dakika sahada kalan ve tam 21 top kaybına imza atan Szymanski hiç çalım atamadı ve sadece 1 ikili mücadele kazandı.



TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ



Yıldız futbolcu sadece statta değil sosyal medyada da taraftarların büyük tepkisini çekti.



