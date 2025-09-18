17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
2-2
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
0-0
17 Eylül
Ajax-Inter
0-2
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
3-1
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
3-2
17 Eylül
PSG-Atalanta
4-0
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
2-2
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
0-0
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
0-2
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
3-2
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
2-0

Sebastian Szymanski sınıfta kaldı!

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının yıldızı olan Sebastian Szymanski dün tam 21 top kaybı yaptı.

calendar 18 Eylül 2025 09:57
Haber: Takvim, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Sebastian Szymanski sınıfta kaldı!
Evinde Alanyaspor'a şok edici bir puan kaybı yaşayan Fenerbahçe'de birçok futbolcu gerçek performansının altında kaldı.

Bunların başında da Sebastian Szymanski geldi. 

Geçtiğimiz hafta sonu Trabzonspor maçında oynadığı futbol ve yaptığı asistle yıldızlaşan Polonyalı yıldız Alanyaspor karşısında aynı performansı sergileyemedi.

21 TOP KAYBI

71 dakika sahada kalan ve tam 21 top kaybına imza atan Szymanski hiç çalım atamadı ve sadece 1 ikili mücadele kazandı.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ

Yıldız futbolcu sadece statta değil sosyal medyada da taraftarların büyük tepkisini çekti. 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
