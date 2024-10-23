Sebastian Szymanski: 'Kazanmak için sahaya çıkacağız'

Manchester United maçı ile ilgili konuşan Szymanski, "Manchester United'a saygı duyuyoruz ancak kazanmak için sahaya çıkacağız." dedi.



"TEKNİK DİREKTÖRDEN KAYNAKLI DEĞİL"



Skor katkısı verememesi ile ilgili soruya cevap veren Polonyalı futbolcu, "Futbolcuların hayatında gol atamadığı ya da attığı dönemler olur. Milli takımda goller attım, bu durum teknik direktörden kaynaklı değil. Benim için gol atmak ya da atmamak önemli değil, önemli olan takım olarak kazanmak. Geçen seneden farklı bir şey yapmıyorum, yine elimden geleni yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.



