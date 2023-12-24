Sebastian Szymanski derbiyi bekliyor!

Fenerbahçe'de ilk kez Galatasaray derbisinin heyecanını yaşayacak Sebastian Szymanski, derbi için sabırsızlanıyor. Bu sezon 11 gol atan Polonyalı futbolcu, bir anca önce maç saatinin gelmesini bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Sebastian Szymanski derbiyi bekliyor!
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24 Aralık 2023 12:31
Fenerbahçe'de sezon başında transfer edilen ve kısa sürede takımın yıldızları arasına girmeyi başaran Sebastian Szymanski, şu ana kadar harika bir performans gösterdi.

Sarı-lacivertlilerde kısa sürede teknik direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmezleri arasına giren Szymanski, kariyerinde ilk kez Galatasaray derbisinin heyecanını Kadıköy'de yaşayacak. Daha önce bu derbileri yaşayan takım arkadaşlarından bu maçın önemini daha da iyi anlayan Polonyalı yıldız, bir an önce maç saatinin gelmesini bekliyor.

Skora katkı yapamadığı Kayserispor deplasmanı öncesi oynadığı son 3 maçta 2 gol ve 2 asistle oynayan 24 yaşındaki yıldız, toplamda 28 maçta 11 gol attı ve 10 asist yaptı.

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