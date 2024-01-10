Sebastian Szymanski: '1 gol yedik, düşünmeliyiz'





Farklı skora rağmen yedikleri gole değinen Szymanski, "Çok önemli bir galibiyet elde ettik. Çok iyi bir 3 puan aldık. Mutlu olabiliriz ama 1 maçı daha gol yiyerek tamamladık. Bunun üzerine düşünmeliyiz ama galibiyet için mutluyuz. Bu şekilde devam etmek istiyoruz." dedi.



Fenerbahçe 'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, 7-1 kazandıkları Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.Farklı skora rağmen yedikleri gole değinen Szymanski,dedi.

3 günde bir maç oynamanın güzel bir şey olduğunu söyleyen yıldız oyuncu, "Futbolda bir oyuncu için en güzel şey 3 günde 1 maç oynamaktır. Zaman zaman yorgunluk olabilir ama saha içinde bunu hissetmiyorsunuz. Fiziksel olarak ne kadar iyi olduğumuzu gösterdik. Hızlı ve güçlü oynadık." sözlerini sarf etti.



Öte yandan Szymanski maçın ardından "Çok büyük bir galibiyet oldu. Taraftarlarımızın önünde çok gol atmak her zaman iyidir. Bu şekilde oynadığımız için mutluyum. Kalitemizi ve gücümüzü gösterdik. Ligin en çok gol katkısı veren oyuncu olmak güzel. Her sezon üstüne koyduğum anlamına gelir bu. Bunun için mutluyum. Taraftarlarımızın bizi sezon sonuna kadar böyle destekleyeceğine eminim." ifadelerini kullandı.

