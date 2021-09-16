Sebastian Kehl: 'Beşiktaş'tan gol yemek istemezdik'

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Almanya ekibi Borussia Dortmund'un yöneticilerinden Sebastian Kehl maçın ardından konuştu.



Sebastian Kehl, "Çok iyi bir rakibe karşı önemli 3 puan aldık. Kalemizde gol görmek istemezdik aslında. Bu en büyük hedefimiz. Son zamanlarda çok fazla gol yiyoruz." dedi.



