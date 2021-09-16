Sebastian Kehl: "Beşiktaş'tan gol yemek istemezdik"

Borussia Dortmund'un yöneticilerinden Sebastian Kehl, Beşiktaş maçını yorumladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Sebastian Kehl: 'Beşiktaş'tan gol yemek istemezdik'
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16 Eylül 2021 00:31
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Almanya ekibi Borussia Dortmund'un yöneticilerinden Sebastian Kehl maçın ardından konuştu.

Sebastian Kehl, "Çok iyi bir rakibe karşı önemli 3 puan aldık. Kalemizde gol görmek istemezdik aslında. Bu en büyük hedefimiz. Son zamanlarda çok fazla gol yiyoruz." dedi.


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