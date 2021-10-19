Sebastian Coates: "Goller çalışmanın sonucu"

Sporting'de Coates, Beşiktaş'ı 4-1 yendikleri maçın sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Sebastian Coates: 'Goller çalışmanın sonucu'
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19 Ekim 2021 22:56
Beşiktaş'ın Sporting'e 4-1 yenildiği maçta 2 gol birden atan defans oyuncusu Sebastian Coates, karşılaşma sonrasında konuştu.

Daha fazla gol atma şansı bulduklarını söyleyen Coates, "İlginç bir maçtı ve biz istediğimizi aldık. Defansif ve ofansif olarak daha iyi olabiliriz. Çok fazla şans bulduk ve daha fazla gol atabilirdik ancak takım için iyi bir zafer aldık, böyle devam edeceğiz." dedi.

Kornerden attığı 2 golle ilgili görüşü sorulan Uruguaylı oyuncu, "Bu goller takımca yaptığımız çalışmanın sonucuydu. Maçlara hep aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz ve bazen sonuç alıyoruz, bazen alamıyoruz. Burada istediğimiz galibiyeti aldık" ifadelerini kullandı.


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