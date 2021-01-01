Seattle Belediye Başkanı Durkan, NBA takımı konusunda "iyimser"

ABD'nin Seattle şehrinin Belediye Başkanı Jenny Durkan, NBA başkanı Adam Silver ile konuştuktan sonra, Seattle'da bir genişleme takımı kurulabileceği konusunda "oldukça iyimser" olduğunu söyledi.



Durkan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Ona karşı dürüst oldum. Seattle'ın sıranın en önünde yer almak istediğini biliyor. Bir takımın kurulması gereken yer burası. Ancak bu karar yönetimdeki takım sahiplerinin onayına bağlı olduğu için, sonuç ne olursa olsun onlara saygı duyacağız.



Bu sürecin hakiki olduğunu düşünüyorum. Ancak başkan yönetime danışacak ve takım sahipleri ilk kez kamuoyuna açık bir şekilde, genişlemenin basketbol için muhtemelen iyi bir fikir olduğunu düşünüyorlar."



Lig yetkililerinin, iki genişleme takımının her biri için 2.5 milyar dolar alabileceklerine ve mevcut her takımın potansiyel olarak 160 milyon dolar alabileceklerine inandıkları bildirilmişti.



Yetkililer ayrıca, genişlemenin hala birkaç yıl uzaktaki bir plan olduğunu da duyurmuşlardı.



