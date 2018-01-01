Seatstory Cup 8'in Þampiyonu Xixo Oldu

Hearthstone topluluðunun en eðlenceli organizasyonlarýndan biri olan Seatstory Cup VIII'i geride býraktýk. Katýlýmcýlarýný popüler yayýncý ve rekabetçi oyunculardan seçen ve temelinde Hearthstone'un eðlenceli yüzünü ortaya

koymak olan turnuva hem eðlenceli anlara hem de büyük çekiþmeli maçlara sahne oldu.

Toplamda 32 katýlýmcýya ev sahipliði yapan turnuvada Pavel, Kolento, Orange, Xixo gibi önemli oyuncular da yerini aldý. Xixo, bu kadar profesyonel rakibine karþý turnuvaya tamamen agresif desteler ile katýlým gösterdi ve rakiplerini bir bir eleyerek turnuvanýn kazananý oldu. Yeni expansion ile oyuna dahil olan "Spitefull Summoner" temalý desteleriyle þampiyonluða ulaþan Xixo böylece uzun bir ara verdiði baþarýlar serisine tekrar geri dönüþ saðlamýþ oldu.

Turnuvanýn ilk dört sýrasý ve aldýðý ödüller ise þu þekilde sýralandý.



1.) Xixo - 10.000$



2.) Neira - 4.000$



3. - 4.) Orange - 2.000$



3. - 4.) AKAWonder - 2.000$





