Sean Dyche: "Kulüp istemezse Gray gidemez"

Everton Teknik Direktörü Sean Dyche, transfer döneminde birçok takımla anılan Demarai Gray hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Sean Dyche: 'Kulüp istemezse Gray gidemez'
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05 Eylül 2023 21:19
Everton Teknik Direktörü Sean Dyche, transfer döneminde ismi birçok kulüple anılan ancak Everton'da kalan Jamaikalı kanat oyuncusu Demarai Gray için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ONA HATIRLATTIK"

Gray'in takımdan ayrılmak istediğini doğrulayan Dyche, "Demarai Gray, takımdan ayrılacağını ve anlaşmanın tamamlandığını söyledi. Bir oyuncudan bunu duymak ilginç. Ona, kulübün onayı olmadan hiçbir anlaşmanın tamamlanmayacağını hatırlattık." ifadelerini kullandı.

İsmi bir dönem Beşiktaş ile de anılan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Everton formasıyla çıktığı 36 maçta 6 gol 1 asist kaydetmişti.

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