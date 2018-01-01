Sean Bean Hitman 2'de olacak!
Ünlü İngiliz aktör Sean Bean Hitman 2'de görevlerden birindeki hedefimiz olacak. Sean Bean'in aynı zamanda en zor görev olması bekleniyor.
Geçen gün Mark Strong'un Battlefield V'in hikaye anlatıcısı olacağının açıklanmasının ardından bugünde Sean Bean'in Hitman 2'de oynayacağı açıklandı. Oyun dünyasında son dönemde ünlü oyuncuları görmemize rağmen bu haberlerin böyle sık bir şekilde gelmesi sektörün gelişim hızını gösterir nitelikte. Daha önce birçok oyuncunun yüz olduğu oyunlara Hitman 2'de eklenecek.
Hitman 2'nin getirdiği yeniliklerle birlikte nereye ulaşacağınız ekip olarak bekliyoruz. İlk oyunda iyi bir başarı yakalayan oyun bu gelişimine devam edecek gibi gözüküyor.
Sean Bean gibi büyük bir aktörün de bir oyunda bulunması bizi mutlu etti. Deneyimli aktörün daha önce oynadığı filmler şunlar:
GoldenEye
Anna Karenina
Ronin
Yüzüklerin Efendisi Serisi
Game of Thrones
Truva
Silent Hill
Outlaw
Bu arada Mark Strong haberine de linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Hitman 2'nin getirdiği yeniliklerle birlikte nereye ulaşacağınız ekip olarak bekliyoruz. İlk oyunda iyi bir başarı yakalayan oyun bu gelişimine devam edecek gibi gözüküyor.
Sean Bean gibi büyük bir aktörün de bir oyunda bulunması bizi mutlu etti. Deneyimli aktörün daha önce oynadığı filmler şunlar:
GoldenEye
Anna Karenina
Ronin
Yüzüklerin Efendisi Serisi
Game of Thrones
Truva
Silent Hill
Outlaw
Bu arada Mark Strong haberine de linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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