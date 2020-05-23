Sead Kolasinac'ın eşi havalimanına silah getirdi, gözaltına alındı

Geçen sene Mesut Özil'le birlikte bir Türk restoranı çıkışında saldırıya uğrayan ve büyük tehlike atlatan Sead Kolasinac'ın başı, şimdi de eşinin İngiltere'ye bir şok silahı sokmaya çalışmasıya dertte...The Sun'da yer alan habere göre; Restoran çıkışında bir soygun çetesinin saldırısına uğrayan Kolasinac'ın eşi Bella Kolasinac kısa süre sonra kendini korumak için bir şok silahı almaya karar verdi.Geçtiğimiz günlerde ülkesi Almanya'ya giden ve elektro-şok silahını alan Bella Kolasinac, silahın İngiltere'de yasak olduğunu bilmiyordu. Yetkililere e-mail atmasına rağmen cevabı telefonu kapalıyken uçakta alabilen Kolasinac, Londra Biggin Hill Havalimanı'nda gözaltına alındı ancak daha sonra sert uyarılarla serbest bırakıldı.