Sea to Sky, Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edildi

Kemer'de 2009 yılında 29 enduro motosiklet kullanıcısının katılımıyla ilk kez düzenlenen, 2010 yılında ise 71 sporcunun katılımıyla Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından organize edilmeye başlanan Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın bu yılki ayağı ekim ayında yapıldı.



Yıllık 20 milyonun üzerinde izlenilirliğe ulaşan yarışın bu yılki ayağına 42 ülkeden 400 civarında yarışmacı katıldı. Dünyanın en eğlenceli ve zorlu etabı olarak bilinen, deniz seviyesinden başlayıp, 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde tamamlanan ve 14 yıldır özel yarış statüsünde düzenlenen Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı, Uluslararası Motosiklet Federasyonu'nun (FIM) aldığı kararla 2024 yılı itibarıyla Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 7 ayağından 6'ncısı olarak düzenlenecek.



ŞAMPİYONANIN 6'NCI AYAĞI OLACAK



Önümüzdeki yıldan itibaren 'Sea to Sky Hard Enduro Motosiklet Yarışı' adıyla gerçekleştirilecek yarış, dünya şampiyonası standartları gereği 4 gün değil, 3 gün olacak ve etaplar plaj, orman ve dağ etabı olarak tamamlanacak. Fakat yarışmaya gelecek sporcular için Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenecek olan gezi turları ile bu süre 1 haftayı tamamlanacak. İngiltere, Avusturya, Sırbistan, Romanya ve ABD etaplarının ardından 'Sea to Sky Hard Enduro Motosiklet Yarışı' 10- 12 Ekim 2024 tarihlerinde Kemer'de yapılacak. Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın son ayağı ise İspanya'da gerçekleştirilecek.



SEMİH ÖZDEMİR: HAYAL GERÇEK OLDU



Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) Başkanı ve Sea to Sky Yarışması'nın organizatörü Semih Özdemir, "2009 yılında hayallerimizle gerçekleştirdiğimiz ilk Sea to Sky'da 29 kişiyle bir yarış gerçekleştirdik. Tahtalı Dağı'nın zirvesine ulaştığımızda bu mutluluğu yaşamıştık. Tabii bu bir hayaldi ve hayalimizi daha ileriye taşımak istedik. Yıllardır mücadele ediyoruz, organizasyonlarımızı gerçekleştiriyoruz. Yarışımız katılımcı olarak 2023 yılında yaklaşık 400 sporcuya ulaştı. Tabii bu arada izlenme oranlarımız da yıl boyunca yaklaşık 20 milyona ulaşıyor. Artık 2024 yılında Dünya Şampiyonası'nın 6'ncı ayağı olarak organize edeceğiz. Bu tabii ki daha profesyonel katılımcılar, daha profesyonel organizasyon, daha profesyonel ekiplerle çalışacağımız anlamına geliyor. Bu da ülkemiz ve bölgemizin tanıtımı için çok önemli bir gelişme. Türkiye'deki uluslararası etkinlikler anlamında güzel bir gelişme, sporumuz adına güzel bir gelişme ve bundan dolayı mutluyuz buraya kadar getirdik organizasyonumuzu" dedi





