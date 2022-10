Sea To Sky Enduro Yarışları'nda şampiyon Matthew Green

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 13'üncüsü organize edilen Sea To Sky Enduro Yarışları'nda şampiyonluğu Güney Afrikalı sporcu Matthew Green kazandı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kemer Kaymakamlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Kemer Belediyesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kemer Yöresi Tanıtım Vakfının destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübünce düzenlenen organizasyona, 32 ülkeden yaklaşık 350 sporcu katıldı.



Organizasyonun son gününde Olimpos Dağı etabı gerçekleştirildi. Bu etaptaki yarışı Çek David Cyprian 3 saat 59 dakika 28 saniyelik derecesiyle birinci sırada tamamladı. Güney Afrikalı Matthew Green 4 saat 33 saniyelik derecesiyle parkuru ikinci sırada bitirdi. İngiliz Graham Jarvis 4 saat 1 dakika 20 saniyeyle üçüncü sırada yer aldı.



Plaj, orman, gökyüzü, Olimpos Dağı etaplarındaki sonuçlara göre 13. Sea To Sky Enduro Yarışların genel klasmanında Matthew Green şampiyonluğu elde etti. Green'i, Jarvis ile Cyprian takip etti.



13. Sea To Sky Enduro Yarışları, Tahtalı Dağı'nın zirvesinde gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.





