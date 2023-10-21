Sea To Sky Enduro Yarışları'nda şampiyon belli oldu

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen ve 18 Ekim'de başlayan Sea To Sky Enduro Yarışları, sona erdi.



Cumhuriyet'in 100. yılına ithaf edilen, dünyanın en bilinen ekstrem spor organizasyonlarından olan yarışların son gününde dağ etabı gerçekleştirildi.



Etabın sonunda oluşan genel klasmanda Güney Afrikalı sporcu Wade Young birinciliği elde etti. Young'ın ardından aynı ülkeden Travis Teasdale ikinci, Matty Green üçüncü sırada yer aldı.



Organizasyon, dağ etabının ardından 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.



