Sea To Sky Enduro Yarışları, Kovid-19 tedbirleriyle yapılacak

Antalya'da bu yıl 11'incisi düzenlenecek Sea To Sky Enduro Yarışları, 23-26 Eylül'de Kemer ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecek.

Haber; AA
Sea To Sky Enduro Yarışları, Kovid-19 tedbirleriyle yapılacak
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08 Eylül 2020 17:40
Antalya'da bu yıl 11'incisi düzenlenecek Sea To Sky Enduro Yarışları, 23-26 Eylül'de Kemer ilçesinde yapılacak. 

Kemer Belediyesinden yapılan açıklamada, yarışlara kayıtların devam ettiği belirtildi.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında seyirci noktalarının oluşturulmayacağına işaret çekilen açıklamada, yarışlara yerli ve yabancı 200 sporcunun katılacağı kaydedildi.

Kındılçeşme Plajı'nda 23 Eylül'de düzenlenecek etapla başlayacak yarışların 26 Eylül'de dağ etabıyla sona ereceği bilgisi verilen açıklamada, bu yıl kanyon etabı yerine yayla etabı yapılacağı vurgulandı. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yarışların bölge tanıtımına ve Türk turizmine büyük katkı sağladığını kaydetti.

Topaloğlu, yarışlarda pandemi nedeniyle tüm önlemleri alacaklarını belirtti. 

 



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