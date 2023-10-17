Sea To Sky Enduro Yarışları başlıyor

Sea To Sky Enduro Yarışları'nın 14'üncüsü düzenlenecek. Organizasyona 42 ülkeden 400'ü aşkın sporcunun katılması bekleniyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sea To Sky Enduro Yarışları başlıyor
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17 Ekim 2023 17:42
Dünyanın en bilinen ekstrem spor organizasyonlarından olan Sea To Sky Enduro Yarışları, yarın Antalya'nın Kemer ilçesinde plaj etabıyla başlayacak.

Cumhuriyetin 100. yılına ithaf edilen, 42 ülkeden 400'ü aşkın sporcunun katılması beklenen yarışlar öncesinde Qualista Beach'te basın toplantısı düzenlendi.

Sea To Sky Enduro Yarışları Organizatörü Semih Özdemir, 4 gün sürecek yarışların yarın Çamyuva sahilindeki plaj etabıyla başlayacağını bildirdi.

Organizasyonun ikinci günü orman etabının Göynük Mahallesi'nden başlayıp, Kemer merkezinde sona ereceğini aktaran Özdemir, "Orman etabımız 40 kilometre. Cuma günü 40 kilometrelik sky etabımız, cumartesi günü ise 60 kilometrelik dağ etabı var. Dağ etabı Çamyuva sahilinden başlayıp, 2365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nın zirvesinde bitecek." diye konuştu.

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