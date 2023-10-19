Sea To Sky Enduro'da orman etabı sona erdi

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen ve dün başlayan Sea To Sky Enduro Yarışları, orman etabıyla devam etti.



Cumhuriyet'in 100. yılına ithaf edilen, dünyanın en bilinen ekstrem spor organizasyonlarından olan yarışların orman etabı, Göynük Mahallesi'nden başlayıp Kemer ilçe merkezi arasında oluşturulan 40 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi.



Etaptaki en iyi dereceyi, plaj etabının da birincisi Güney Afrikalı Wade Young 1 saat 26 dakika 21 saniye ile elde etti.



Young'u aynı ülkeden Matt Green 1 saat 29 dakika 13 saniye, Travis Teasdale 1 saat 30 dakika 40 saniyelik derecesiyle takip etti.



Sea To Sky Enduro Yarışları'nda yarın 40 kilometrelik sky etabına geçilecek.



Organizasyon, 21 Ekim Cumartesi günü dağ etabının ardından 2365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.



