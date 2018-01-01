ScreaM'in Major hayali yeniden suya düştü!
Oyuncunun IEM Katowice 2019 hayali de suya düştü.
Uzun süredir eski ihtişamlı günlerini mumla arayan ünlü oyuncu Adil "ScreaM" Benrlitom'un IEM Katowice 2019 hayali de suya düştü.
Daha önce EnVyUs'tan deyim yerindeyse kapı dışarı edilen ve bunun ardından FACEIT Major'e katılmak adına Europe Minor'de yer alan ScreaM, burada xms, SIXER, kioShiMa ve hAdji ile birlikte LeftOut adı altında mücadele etmişti. Çıktığı iki karşılaşmadan da mağlubiyet ile ayrılan LeftOut, FACEIT Major 2018'e katılma şansını kaybetmişti.
Hiçbir organizasyon bünyesinde bulunmayan bu beşliden ilk ayrılan Ali "hAdji" Haïnouss olmuş, Fransız isim Imperial kadrosuna katılmıştı.
2019'un ilk Major turnuvası olan IEM Katowice için ise elemelerde mücadele etmek adında ScreaM, koShiMa ve xms üçlüsü yeniden bir araya geldi. İşte Europe Minor açık elemelerinde mücadele eden LeftOut kadrosu:
Adil "ScreaM" Benrlitom
Alexandre "xms" Forté
Fabien "kioShiMa" Fiey
Mikail "Maikelele" Bill
Zygimantas "nukkye" Chmieliauskas
Imperial'den ayrılan nukkye ve Chaos'tan ayrılan Maikelele ile tamamlanana bu ekip, açık elemelerde son 16'ya kalmayı başardı. Burada ise ScreaM ve ekibinin karşısında eski dostları çıktı. Taze bir ekip olan ve Nathan "NBK-" Schmitt önderliğindeki Team Vitality, Cache haritasında oynanan karşılaşmada 16-14 ile galip gelerek ScreaM önderliğindeki LeftOut'u saf dışı bıraktı. 31-19'luk istatistik ile oynayan ScreaM'in çabası yetmedi ve Belçikalı ismin Major hayali bir kez daha suya düşmüş oldu.
ScreaM önderliğindeki LeftOut'un kapalı eleme şansı ise tamamen ortadan kalkmış değil. Açık elemelerin ikinci etabında aynı kadro ile yeniden mücadele edecek olan LeftOut'un bir şansı daha bulunuyor. Bakalım ScreaM ve ekibi bu kez kapalı elemelere adını yazdırabilecek mi?
Yazar: Gökhan "makaron" Aksu - @makaronCS
Daha önce EnVyUs'tan deyim yerindeyse kapı dışarı edilen ve bunun ardından FACEIT Major'e katılmak adına Europe Minor'de yer alan ScreaM, burada xms, SIXER, kioShiMa ve hAdji ile birlikte LeftOut adı altında mücadele etmişti. Çıktığı iki karşılaşmadan da mağlubiyet ile ayrılan LeftOut, FACEIT Major 2018'e katılma şansını kaybetmişti.
Hiçbir organizasyon bünyesinde bulunmayan bu beşliden ilk ayrılan Ali "hAdji" Haïnouss olmuş, Fransız isim Imperial kadrosuna katılmıştı.
2019'un ilk Major turnuvası olan IEM Katowice için ise elemelerde mücadele etmek adında ScreaM, koShiMa ve xms üçlüsü yeniden bir araya geldi. İşte Europe Minor açık elemelerinde mücadele eden LeftOut kadrosu:
Adil "ScreaM" Benrlitom
Alexandre "xms" Forté
Fabien "kioShiMa" Fiey
Mikail "Maikelele" Bill
Zygimantas "nukkye" Chmieliauskas
Imperial'den ayrılan nukkye ve Chaos'tan ayrılan Maikelele ile tamamlanana bu ekip, açık elemelerde son 16'ya kalmayı başardı. Burada ise ScreaM ve ekibinin karşısında eski dostları çıktı. Taze bir ekip olan ve Nathan "NBK-" Schmitt önderliğindeki Team Vitality, Cache haritasında oynanan karşılaşmada 16-14 ile galip gelerek ScreaM önderliğindeki LeftOut'u saf dışı bıraktı. 31-19'luk istatistik ile oynayan ScreaM'in çabası yetmedi ve Belçikalı ismin Major hayali bir kez daha suya düşmüş oldu.
ScreaM önderliğindeki LeftOut'un kapalı eleme şansı ise tamamen ortadan kalkmış değil. Açık elemelerin ikinci etabında aynı kadro ile yeniden mücadele edecek olan LeftOut'un bir şansı daha bulunuyor. Bakalım ScreaM ve ekibi bu kez kapalı elemelere adını yazdırabilecek mi?
Yazar: Gökhan "makaron" Aksu - @makaronCS
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