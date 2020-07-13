Scoutlardan Trabzonspor'a ilgi büyük

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda final aşamasına gelen tek takım olan Trabzonspor'un kadrosu her geçen gün değerleniyor. Bordo-mavililerde özellikle kaleci Uğurcan Çakır ile golleriyle takımına hayat veren Alexander Sörloth ciddi anlamda takip ediliyor.



Bilhassa İngiltere başta olmak üzere Avrupa'dan birçok kulübün scoutları Uğurcan Çakır ve Sörloth'u izliyor. Bununla beraber yine kadroda yer alan Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Badou Ndiaye ve Filip Novak da popüler isimler arasında yer alıyor.



Arjantin'de Estudiantes takımı Jose Sosa'yı çok beğeniyor. Doğru kadro yapılanması ve doğru ekonomik adımlarla iyi bir kadro oluşturan Karadeniz ekibi, önemli bir noktaya ulaştı. Bununla beraber kadroda ayrı bir isim öne çıkıyor.



LİSTEBAŞI İNGİLTERE



Altyapıdan yetişen 24 yaşındaki kaleci Uğurcan Çakır, İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede yakından izleniyor.



Chelsea ve Liverpool'un beğendiği genç kaleci, Yusuf Yazıcı'dan sonra Trabzonspor'un Avrupa'ya satması beklenen ikinci altyapı oyuncusu olacak.



ALTERNATİFİ HAZIR



Kulübe iyi de bir para kazandırması beklenen Uğurcan'ın alternatifleri de hazır.



Son 2 senede Altınordu'dan yetişen Erce Kardeşler ve Muhammet Taha Tepe'yi kadrosuna katan Trabzonspor, yine doğru planlama ile hiçbir sıkıntı yaşamıyor.



