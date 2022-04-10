Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta yıldız futbolcuları Avrupa'nın dev kulüpleri Vodafone Park'ta takip etti.



Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kanadalı futbolcu Cyle Larin'i izlemeye gelen Fiorentina gözlemcisi, Larin'in cezalı olması nedeniyle takip edemedi.



Fransa'nın dev kulübü Marsilya ise Siyah-Beyazlılar'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'nu ve maça sonradan girip bir de gol atan Güven Yalçın'ı rapor etti.



Kara Kartal'ın altyapısından futbol dünyasına çıkardığı bir diğer yıldız adayı Rıdvan Yılmaz'ı da Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği İngiliz Leicester City ile İtalyan Torino izledi. Rıdvan maçı bir asistle tamamladı.



Beşiktaş'ın yıldızlarından Rachid Ghezzal'ı ise yine Torino takip ederken Cezayirli futbolcu ilk golün asistini yapmıştı.



Teknik direktörlüğünü Carlos Carvalhal'ın yaptığı Portekiz ekibi Braga da Beşiktaş'ta kiralık olan Batshuayi ve genç stoper Serdar Saatçı'yı izlemeye geldi. Batshuayi maçı iki golle tamamlarken Serdar mücadelede forma giymedi.



