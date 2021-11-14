Scoutlar önerdi, Terim listeye aldı: Ben Brereton Diaz

Galatasaray forvet hattında büyük bir değişime imza atmaya hazırlanıyor. Devre arasında Mbaye Diagne'nin İngiltere'ye yeniden gönderilmesi gündemde... Mostafa Mohamed'e Fransa'dan ciddi talipler var. Kiralık forma giyen Halil Dervişoğlu'nun da bonservisinin yüksek olması nedeniyle arayışlar hızlandı.Galatasaray'ın scout ekibi, teknik direktör Fatih Terim'in önüne bir isim getirdi…Champiosnhip takımlarından Blackburn'da 17 maçta 13 gol ve 1 asistle oynayan Ben Brereton Diaz'ın gözlemci raporları tecrübeli teknik adama sunuldu. Terim ayrıca önceki gece Şili'nin Paraguay'ı deplasmanda 1-0 yendiği Dünya Kupası grup eleme maçını TV'den izledi. 22 yaşındaki oyuncunun ciddi bir potansiyeli olduğuna karar veren Fatih Terim, forvet listesine Şilili forveti de yazdı.18.04.1999ŞiliSantrfor30.06.2022166M/33G/17AStoke, Nottingham ve Blackburn formaları giyen Ben Brereton Diaz'ın performansı ve yaşının genç olması teknik direktör Fatih Terim'in oldukça ilgisini çekti.