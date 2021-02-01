Scoutium scoutlarından Ahmet Faruk Çoban Göztepe kariyerine başladı

Dünya genelinde yükselen dijital futbol gözlemciliği alanında çalışan Türkiye merkezli tek şirket olan Scoutium, Türk futboluna ve scout sistemine katkı sağlamak için çalışmalarına devam ederken, futbol severlere scouting alanında kariyer fırsatları da sunuyor. Yaklaşık 2 senedir gerçekleştirdiği analizlerle dikkat çeken Ahmet Faruk Çoban, Göztepe Spor Kulübüne scout olarak transfer oldu.
2020 yılında aldığı TwoZero Ventures'ın önderliğinde aldığı 2 milyon dolarlık fonlama ile çalışmalarına devam eden Scoutium, Ahmet Faruk Çoban'ın Göztepe'de işe başlamasıyla beraber toplam 12 scoutuna Süper Lig seviyesinde çalışma fırsatı yarattı.
Maç izlemeyi futbol oynamak kadar çok sevdiğini söyleyen Ahmet Faruk Çoban, "2019 yılında Scoutium ile arkadaşlarım sayesinde tanıştım. Gerçekleştirdiğim yüzlerce analiz sayesinde hem büyük bir tecrübe kazandım hem de gelir elde ettim. Yaptığım analizler sisteme dahil olan 25 kulüp tarafından incelendi. Scoutium sayesinde genç yaşımda profesyonelliğe adım attım ve artık Göztepe gibi büyük bir camiada çalışıyorum. Bundan dolayı oldukça mutlu ve gururluyum" dedi.
Türkiye ve dünyada ilk olan bir iş modelini yerli bir girişimle hayata geçirdiklerini ve geride bırakılan 3 yıllık dönemde büyük bir yol kat ettiklerine dikkat çeken Scoutium CEO'su Efe Aydın, "Global bir marka olma hedefiyle çıktığımız bu yolda tamamen dijital bir şekilde seçilen scoutlarımız, yine dijital olarak aldıkları eğitimler ve yaptıkları analizler sonucunda Süper Lig kulüplerinin dikkatini çekiyor. İş modelimizle futbolcuların kulüpler tarafından keşfedilmesini sağlarken aynı zamanda futbolseverlerin de scout olarak keşfedilmesine fırsat yaratıyoruz ve bizi oldukça mutlu ediyor. Bu vesileyle Ahmet'e de Göztepe'deki kariyerinde başarılar diliyorum. Türk sporuna yeni Ahmetler'in kazandırılmasına, ayrıca kulüplere ve futbolculara katkı sağlamak için çok çalışıyoruz. Hedefimiz, önümüzdeki dönemde scoutlarımızın yurtdışındaki kulüplerde çalışma fırsatını yakalaması. Bu vesileyle bize güvenen ve destek veren herkese bir kez daha çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Scoutium Academy'deki eğitimlerle profesyonel scout olmak için academy.scoutium.com adresi üzerinden sisteme girip, futbolcuları değerlendir ve scout başvurunu gerçekleştir.
#tutkunişinolsun
2020 yılında aldığı TwoZero Ventures'ın önderliğinde aldığı 2 milyon dolarlık fonlama ile çalışmalarına devam eden Scoutium, Ahmet Faruk Çoban'ın Göztepe'de işe başlamasıyla beraber toplam 12 scoutuna Süper Lig seviyesinde çalışma fırsatı yarattı.
Maç izlemeyi futbol oynamak kadar çok sevdiğini söyleyen Ahmet Faruk Çoban, "2019 yılında Scoutium ile arkadaşlarım sayesinde tanıştım. Gerçekleştirdiğim yüzlerce analiz sayesinde hem büyük bir tecrübe kazandım hem de gelir elde ettim. Yaptığım analizler sisteme dahil olan 25 kulüp tarafından incelendi. Scoutium sayesinde genç yaşımda profesyonelliğe adım attım ve artık Göztepe gibi büyük bir camiada çalışıyorum. Bundan dolayı oldukça mutlu ve gururluyum" dedi.
Türkiye ve dünyada ilk olan bir iş modelini yerli bir girişimle hayata geçirdiklerini ve geride bırakılan 3 yıllık dönemde büyük bir yol kat ettiklerine dikkat çeken Scoutium CEO'su Efe Aydın, "Global bir marka olma hedefiyle çıktığımız bu yolda tamamen dijital bir şekilde seçilen scoutlarımız, yine dijital olarak aldıkları eğitimler ve yaptıkları analizler sonucunda Süper Lig kulüplerinin dikkatini çekiyor. İş modelimizle futbolcuların kulüpler tarafından keşfedilmesini sağlarken aynı zamanda futbolseverlerin de scout olarak keşfedilmesine fırsat yaratıyoruz ve bizi oldukça mutlu ediyor. Bu vesileyle Ahmet'e de Göztepe'deki kariyerinde başarılar diliyorum. Türk sporuna yeni Ahmetler'in kazandırılmasına, ayrıca kulüplere ve futbolculara katkı sağlamak için çok çalışıyoruz. Hedefimiz, önümüzdeki dönemde scoutlarımızın yurtdışındaki kulüplerde çalışma fırsatını yakalaması. Bu vesileyle bize güvenen ve destek veren herkese bir kez daha çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Scoutium Academy'deki eğitimlerle profesyonel scout olmak için academy.scoutium.com adresi üzerinden sisteme girip, futbolcuları değerlendir ve scout başvurunu gerçekleştir.
#tutkunişinolsun